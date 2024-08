Zdroj: Nokia

Pokud se dnes řekne Nokia, tak si mnozí představí legendární mobilní telefony, jiným se vybaví současné smartphony. Celá značka si prošla nelehkou dobou, ale je nutné dodat, že je rozdíl mezi Nokií a Nokií. Pokud se bavíme o smartphonech, jedná se jen o značku mobilů, které vyrábí HMD Global. Nokia ale stále existuje jako společnost, jen se věnuje B2B sektoru, respektive komunikačním technologiím. Spekuluje se ale o možném prodeji jedné divize.

Samsung a Nokia

Nokia jako společnost se stále snaží vylepšit své finance a současně je v konkurenčním boji s firmami jako Ericsson a Huawei. Nějakou dobu se proslýchá, že Nokia zvažuje prodej nebo spojení, případně jiný typ posílení v segmentu mobilních sítí. Do toho přichází zdroje, které naznačují případného zájemce.

Dle dostupných informací podal Samsung nabídku firmě Nokia, která by mohla mít hodnotu 10 miliard dolarů. Samsung má konkrétně zájem o síťovou infrastrukturu, tedy o jednu z částí. Nokia má více divizí, takže by to neznamenal konec pro firmu jako takovou. Současně by tak došlo k výrazné finanční injekci pro posílení ostatních divizí, zejména s ohledem na vývoj a výzkum.

Veškerá jednání mají být na úplném počátku a předpokládáme, že Samsung nebude jediný zájemce. Pokud by se to podařilo, jihokorejský gigant by posílil v oblasti Radio Access Network (RAN). Aktuálně má podíl na tomto trhu 6,1 %, ale po odkoupení divize od Nokie by poskočil na 25,6 %, čímž by se stal druhým největším dodavatelem na světě.

Jakékoliv změny v této oblasti asi nedopadnou na běžného spotřebitele, ale vznikl by silnější hráč, který by mohl lépe konkurovat například Huawei či Ericsson. Teoreticky by se mohl svést lepší cenový souboj, z čehož by mohli benefitovat běžná uživatelé.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Samsung údajně dal nabídku Nokii na odkoupení jedné divize

Předchozí článek Oppo Enco Air4: Nová sluchátka lákající na ANC Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama