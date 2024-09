EU udělila společnosti Meta pokutu 91 milionů eur za uchovávání milionů hesel v prostém textu

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

Irská Komise pro ochranu údajů (DPC) udělila společnosti Meta pokutu ve výši 91 milionů eur (přibližně 101,5 milionu dolarů) za nedostatečnou ochranu uživatelských hesel. Tato pokuta je reakcí na incident z roku 2019, kdy byly miliony hesel na Facebooku a Instagramu uloženy v prostém textu, což je činilo snadno přístupnými bez šifrování.

Meta čelí vysoké pokutě za unik citlivých dat

Podle DPC tento incident porušil několik ustanovení GDPR. Co je horší, Facebook o tomto úniku ani neinformoval své uživatele a nezavedl bezpečnostní opatření až do doby, kdy byl únik odhalen. Pokuta společnosti Meta zahrnuje porušení následujících článků GDPR:

Článek 33(1) – Meta neoznámila DPC únik osobních údajů týkající se ukládání uživatelských hesel v prostém textu.

Článek 33(5) – Meta nedokumentovala úniky osobních údajů týkající se ukládání uživatelských hesel v prostém textu.

Článek 5(1)(f) – Meta nepoužila vhodná technická nebo organizační opatření k zajištění odpovídající bezpečnosti uživatelských hesel proti neoprávněnému zpracování.

Článek 32(1) – Meta nezavedla vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající riziku, včetně schopnosti zajistit trvalou důvěrnost uživatelských hesel.

K incidentu došlo, když se hesla dostala do částí systémů společnosti Meta, které nebyly primárně určeny pro správu hesel, pravděpodobně v důsledku chybových protokolů nebo pádů systému. To znamenalo, že k těmto heslům mělo přístup více než 20 000 zaměstnanců společnosti. Hesla byla uložena v prostém textu od roku 2012 až do roku 2019, kdy rutinní bezpečnostní kontrola zjistila, že jsou uložena v čitelném formátu.

Graham Doyle, zástupce komisaře DPC, v tiskové zprávě uvedl: “Je všeobecně přijímáno, že uživatelská hesla by neměla být ukládána v prostém textu vzhledem k rizikům zneužití, která vznikají, když k takovým údajům mají přístup další osoby. Je třeba mít na paměti, že hesla, o nichž je v tomto případě řeč, jsou obzvláště citlivá, protože by umožňovala přístup k účtům uživatelů na sociálních sítích.”

Standardní postup společnosti Meta pro ukládání hesel zahrnuje hashovací techniku zvanou “scrypt”, která spočívá v převodu skutečného hesla na náhodný řetězec znaků, který nelze snadno převést zpět. Tato metoda chrání uživatelské účty tím, že zajišťuje, že i v případě přístupu k datům zůstanou původní hesla zabezpečena. Hesla se však přesto dostala do jiných systémů společnosti. Meta incident v roce 2019 uznala a uvedla, že neexistují důkazy o jakémkoli externím přístupu nebo zneužití těchto dat.

Zdroj: neowin.net



