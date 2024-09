Chytrý zážitek pro vaše pozadí

Zdroj: TOMTOP

Pojďme si dnes trochu rozšířit obzory. Slovo „chytrý“ světem vládne, a počet chytrých zařízení v domácnosti pravděpodobně roste i vám. Ale dnes se podíváme na něco, co jste si (možná) zatím ještě nepředstavili: chytré toaletní prkénko!

Jen tak si posedět?

Je to skutečně tak: výrobce Smartmi dodává chytré vyhřívané bidetové WC prkénko s produktovým kódem ZNMTG09ZM. K čemu je vlastně dobré?

Za prvé: k sezení na toaletě. Hodí se k tomu výborně, mimo jiné je vyhřívané a také vyrobeno z antibakteriálního materiálu. To ovšem není všechno!

Hygiena komfortně

Za druhé: slouží také k tomu, aby po použití toalety opláchlo a také osušilo vaše ctěné pozadí! A to už je komfort, který asi běžně nezažijete…

Teplota vody k oplachování je nastavitelná tak, aby vám vyhovovala a byla maximálně příjemná. Také teplota vzduchu při osoušení se dá nastavit ve čtyřech úrovních. Co je určitě fajn, že teplotu vody i vzduchu můžete celkem pohodlně nastavit na přiloženém dálkovém ovládání. A i to je mimochodem antibakteriální.

Ještě něco k technickým záležitostem: stupeň krytí proti vodě je IPX4, vyhřívací systém má vestavěnou ochranu proti přehřátí u teplého vzduchu, a proti opaření u teplé vody. Lišta s oplachovací tryskou je samočistící, a je osazena výměnným filtrem.

A co cena?

Nemáte představu, kolik takováto technologická vychytávka může stát? Nu – levná záležitost to obvykle není: běžná cena se pohybuje na úrovni více než deset tisíc korun. Konkrétně tento model od Smartmi se prodává za 13.620 Kč. Ovšem: v aktuální akci je k dispozici se slevou 67 %, takže si tento vskutku nevídaný komfort a péči můžete dopřát už za 4.531 Kč, a to dokonce včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Počet kusů je jako obvykle omezen, takže pokud máte chuť zažívat komfort opravdu nevídaný, příliš neváhejte a objednávejte ZDE.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama