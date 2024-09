Telegram začne poskytovat IP adresy a telefonní čísla v reakci na právní požadavky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pavel Durov, šéf Telegramu, oznámil, že tato komunikační platforma začne předávat IP adresy a telefonní čísla uživatelů v reakci na právní požadavky. Podle zprávy agentury Bloomberg, která jako první informovala o této změně politiky, byl Telegram historicky “notoricky nereagující na žádosti o odstranění obsahu” a “často ignoroval žádosti o informace o podezřelých zločincích”.

Spolu s touto změnou zavádí Telegram také určitou míru moderování obsahu. Durov uvedl, že Telegram začal používat umělou inteligenci spolu s týmem moderátorů k odstraňování “problematického” obsahu z výsledků vyhledávání. Durov také požádal uživatele, aby nahlašovali nebezpečný a nelegální obsah moderátorskému týmu, aby ho mohl odstranit. Není zatím jasné, jak tyto změny ovlivní popularitu Telegramu mezi uživateli zapojenými do nelegálních aktivit, nebo schopnost úřadů je stíhat. Zatímco IP adresy a telefonní čísla mohou být užitečné pro triangulaci aktivit uživatelů, uživatelé Telegramu mají k dispozici několik vrstev anonymizačních funkcí, jako jsou mizející zprávy, end-to-end šifrování nebo možnost používat službu bez SIM karty. FAQ informace se i nadále chlubí tím, že “Do dnešního dne jsme třetím stranám, včetně vlád, zveřejnili 0 bajtů uživatelských zpráv a obshau”, což se nyní zřejmě změní.

V srpnu byl Durov zatčen ve Francii za trestné činy spáchané na Telegramu a bylo mu nařízeno zůstat v zemi. Durov všechny obvinění popírá. Tato změna v politice Telegramu představuje významný posun v přístupu platformy k soukromí uživatelů a spolupráci s úřady. Může to být vnímáno jako snaha o vyvážení mezi ochranou soukromí uživatelů a plněním zákonných povinností. Zároveň to vyvolává otázky o budoucnosti platformy, která byla dosud známá svým silným důrazem na soukromí a odmítáním spolupráce s vládními orgány. Uživatelé Telegramu by si měli být vědomi těchto změn a zvážit jejich potenciální dopad na své soukromí a bezpečnost při používání aplikace.

Zdroj: engadget.com



