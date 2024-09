Bluesky nově podporuje videa, ale je zde několik omezení

Zdroj: nbcnews

Nedávno jsme vás informovali, že Bluesky zavádí nové antitoxické funkce, ale nyní zde máme vylepšení, které posouvá tuto sociální síť. Konkrétně až nyní umožňuje přímo sdílet samotná videa, jen je zde několik omezení.

Bluesky a videa

Nechat zveřejňovat videa uživateli není tak jednoduché. Jednak společnost potřebuje poměrně silné technické zázemí, ale i sama firma musí hlídat samotný obsah, který je sdílen. Bluesky na to jde pomalu a rovnou jsou zde omezení a kontroly. Co se týče samotných videí, tak aktuálně mohou být dlouhá až 60 sekund. To není mnoho, ale je lepší, když firma začíná postupně a pak dojde k rozšíření.

Bluesky podporuje formáty .mp4, .mpeg, .webm a .mov, přičemž všechna videa se v základu spouští automaticky, ale to jde v nastavení aplikace změnit. Je možné přidat i titulky, ale za den lze nahrát maximálně 25 videí, případně o celkové velikosti 10 GB. U videí jde přidat označení, že jsou pro dospělé.

Také jde nahlašovat videa a v případě opakovaného porušení zásad dojde k odebrání možnosti nahrávání videí u konkrétního uživatele. Jsou zde i mechanismy na kontrolu videí, přičemž jsou také skenované skrze Hive a Thorn (zde dochází například k detekci CSAM). Bluesky takto začíná s tímto typem obsahu a ačkoliv jsou zde omezené, jde o dobrý posun.

