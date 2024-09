Android: Vývojáři si již mohou pohlídat, odkud jste aplikaci stáhli

Zdroj: Phandroid

V tomto roce došlo k posunu zejména na platformě iOS, jelikož EU ve své podstatě donutila vstupu alternativních obchodů a konkurovat tak AppStore. Něco podobného není nutné na Androidu, jelikož již dlouhou dobu je možné používat alternativní obchody s aplikacemi. Kromě toho jde používat instalaci z neznámých zdrojů, tedy bez jakéhokoliv centra. Například si stáhnete instalační balíček a nainstalujete do mobilu. To má své výhody, ale je zde také mnoho nevýhod, zejména bezpečnostních. Nyní Googlu přidává vývojářům další způsob, jak si ohlídat své aplikace.

Instalace z neznámých zdrojů

Zatímco samotný instalační proces z neznámých zdrojů má určité kroky, které varují uživatele před možným zneužitím a případným ohrožením mobilu, tak vývojáři si museli hlídat své aplikace po svém. V podstatě si museli vyvinout svou vlastní metodu pro zjištění, jestli aplikace byla nainstalována z oficiálních zdrojů.

Nově Google přidává rozšíření do Google Play Integrity API. To zpravidla slouží k ověření, jestli konkrétní zařízení, kde je aplikace nainstalována, bezpečné, jestli je licencované a podobně. Nově mohou vývojáři ověřit i to, jestli aplikace byla nainstalována z Obchodu Play. Tuto skutečnost si mohou zjistit kdykoliv, nejen během instalace.

Pakliže vývojář tuto možnost využije, může nechat vyvolat informaci, že by měl uživatel nainstalovat oficiální aplikaci z Obchodu Play. To sice jde nějak obejít, ale samotné API vrací informaci, co uživatel udělal. Následně může dojít k rozhodnutí, například aplikace přestane fungovat.

Celý proces je tedy zacílen na to, aby měl uživatel oficiální aplikaci z Obchodu Play, a nikoliv nějakou verzi z alternativních zdrojů. Vývojář se navíc takto může ochránit před zneužitím aplikace. Už nyní novinku někteří používají, jak se podařilo zaznamenat. Dá se očekávat, že se tato funkce rozšíří mezi aplikace s citlivými údaji.

