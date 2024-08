X (Twitter) se chystá spustit platební službu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Elon Musk se již mnohokrát vyjádřil k sociální síti X, že se v budoucnu bude jednat spíše o platformu pro mnohé věci, nebude to jen sociální síť. Také se zmínil, že chce zavést finanční služby. Zřejmě se již brzy dočkáme, jelikož přípravy jde vidět i v samotné kódu.

X platební služba

Není možné jen tak spustit platební služby bez patřičného povolení. Již nyní ale společnost požádala o licence pro převod peněz v USA, tedy v některých státech. Dceřiná společnost X Payments již má některé k dispozici, takže lze spustit základní funkce. Zatím ale nevíme, jestli jsou v nějakém procesu žádosti mimo USA. V Evropě by to bylo jednodušší, jelikož by stačilo získat licenci v jednom z členských států.

Mezitím se podařilo objevit, že i webová stránka X chystá sekci pro placení, nebo možná pro správu účtu a pro funkce spojené s převodem peněz.

Zatím nepředpokládáme, že by X nabídlo kompletní finanční služby. Předpokládáme, že se prvně zaměří na převody peněz u tvůrců, respektive si firma zjednoduší některé funkce spojené s placením. Postupně by ale X mohlo konkurovat firmám jako Curve nebo Revolut. Zatím si ale musíme počkat na oznámení novinek.

