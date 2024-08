Threads zatím nebude mít Stories, ale testují se dočasné příspěvky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnosti se snaží najít nějaké zajímavé funkce, které nalákají uživatele. Sem tam se něco takového objeví a následně to někdy zkopíruje konkurence. Tentokrát zde máme mizející příspěvky.

Dočasný příspěvek

Před nějakou dobou se poměrně rychle rozšířil formát Stories, tedy dočasné příběhy, které automaticky zmizí většinou po 24 hodinách. Rozšířilo se to tak moc, že jste funkci mohli najít i na LinkedIn, tedy svého času.

Nyní zde máme opět potvrzení testování dočasných příspěvků, a to na síti Threads. Není to poprvé, co vidíme, že se tato funkce testuje. Tentokrát existenci novinky potvrzuje i sama společnost, ale současně dodává, že se testuje na malém počtu uživatelů.

Jakmile napíšete takový příspěvek, tak se sám automaticky smaže, tedy spíše znepřístupní a už nebude viditelný, a to včetně samotných reakcí. Taková funkce se může hodit, zejména pokud informace nebude platit po 24 hodinách.

Zatím ale nevíme, jestli a kdy se novinka dostane mezi všechny uživatele. Jde ale o zajímavý nápad a možná by se uchytil i na jiných sociálních sítích.

