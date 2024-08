Telegram: Novinky v integrovaném prohlížeči a různá vylepšení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Měsíc po posledních novinkách na platformě Telegram zde máme další várku vylepšení a inovací. Minule se vývojáři zaměřili spíše na dočasné příběhy, nyní se spíše zaměřuje na procházení webu.

Zaměřeno na prohlížeč

Mnoho aplikací nabízí možnost otevření webových stránek přímo v sobě, a to díky třeba Chrome Custom Tabs. Jde spíše o mini verzi webového prohlížeče, přičemž při otevření uživatel zůstává v původní aplikaci a neodchází do plnohodnotného Chromu, případně jiné podobné aplikace. Telegram se snaží nabídnout lepší uživatelský zážitek, jelikož lze otevřít několik stránek a procházet je postupně. Navíc integrovaný prohlížeč podporuje decentralizované webové stránky hostované na TON. Dokonce jsme se dočkali i možnosti si stránky ukládat do záložek.

Telegram se také chlubí, že přibližně 500 milionů uživatelů používá miniaplikace. Aby podpořil šíření povědomé, tak do vyhledávání přidává novou sekci zaměřenou na mini aplikace, kde si můžete projít ty, které používáte, ale také se zde objeví populární aplikace. Vývojáři nově mohou do detailu aplikace přidat snímky obrazovek a také video z používání. Mezi novinky patří i možnost sdílení obsahu přímo z miniaplikací do dočasných příběhů. Kromě kryptoměny lze používat v Telegramu také hvězdičky, které slouží i jako další forma platidla. Nově je můžete zakoupit například svému kontaktu.

Při nahrávání selfie videa se nově nabízí použití předního blesku, tedy spíše dojde k využití displeje pro osvětlení uživatele. Do dočasných příběhů byl přidán widget počasí s animací. Když jsme u tzv. Stories, tak lze nastavit úvodní obrázek.

Telegram také upozorňuje, že vylepšený integrovaný webový prohlížeč je dostupný i pro macOS, a to i s podporou decentralizovaných stránek.

