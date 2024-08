Zdroj: Tecno

Tecno Spark Go 1: Základní novinka s IP54

Zatímco čekáme na nové ohebné mobily Tecno Phantom V Fold2 a V Flip2, tak společnost v tichosti uvedla Tecno Spark Go 1, tedy mobil zapadající do základní třídy.

Jen nutný základ?

Tecno sice uvedlo novinku Tecno Spark Go 1 na svých stránkách, ale jsou uvedeny jen některé specifikace. Výrobce není moc podrobný v tom, co mobil nabízí. Například nevíme, jaká verze WiFi je použita, stejně tak ani Bluetooth není uvedeno. Systém bude asi Android 14, ale očekáváme, že je ve variantě Go, ale o tom se přesvědčíme asi až později.

Tecno Spark Go 1 je vybaven HD+ displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se zde stará procesor Unisoc T615 a na zadní straně je sestava dvou foťáků, kde hlavní má 13 MPx. Sekundární není zmíněn, ale asi bude mít nízké rozlišení a poslouží pro dodatečné efekty.

Nejde ale jen o obyčejný mobil s nižšími specifikacemi. Může se pochlubit infra portem, stereo reproduktory a dokonce má certifikaci IP54, takže odolá například v dešti. Baterie poskytuje 5000mAh a je zde podpora pro 15W nabíjení. Dalo by se říci, že Tecno Spark Go 1 je trochu lepší základní mobil. Zatím si musíme počkat na upřesnění informací o dostupnosti a ceně.

Specifikace Tecno Spark Go 1

displej: 6,67 palců, 1600 x 720 pixelů, 120 Hz, LCD

procesor: Unisoc T615

RAM: 3/4 GB

úložiště: 64/128 GB

Foťáky: zadní – 13 MPx ? MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

IP54

infraport, stereo

LTE, Bluetooth, NFC, WiFi, GPS

baterie: 5000 mAh + 15W

