Samsung představuje průlom v technologii displejů, telefony by už nemuselo být nutné tak často nabíjet

Společnost Samsung vyvíjí OLED displeje bez polarizační fólie, které by mohly zahájit éru úsporných panelů s poloviční spotřebou energie oproti současným displejům mobilních telefonů. Tuto informaci sdělil viceprezident Samsung Display během svého klíčového projevu “Věčná evoluce displejů s umělou inteligencí” na právě probíhající akci IMID 2024.

Chystá Samsung revoluci v oblasti výdrže baterie?

Je známo, že Samsung je inovátorem a lídrem v oblasti vývoje špičkových zobrazovacích technologií, a to nejen pro mobilní telefony. Nové OLED displeje bez polarizační fólie mají spotřebovávat o 50 % méně energie, což by mohlo vést k výraznému prodloužení výdrže baterie vlajkových lodí. Samsung slibuje telefony s výdrží baterie přes 24 hodin i při intenzivním používání. Tyto nové displeje mají nabídnout živý obraz nerozeznatelný od reality a zároveň by měly být tenké, lehké a flexibilní. Chung Yi, výkonný viceprezident a vedoucí korporátního obchodu s mobilními a IT displeji ve společnosti Samsung, zdůraznil, že nízká spotřeba energie, která nevyžaduje nabíjení alespoň jeden den, živá kvalita obrazu nerozeznatelná od reality a velkoformátový a přesto přenosný design, jsou nezbytné podmínky pro displeje éry ve znamení umělé inteligence.

Samsung také naznačil, že nové displeje budou muset být schopny přirozeně vyjádřit detaily a jemné barevně/šedé rozdíly, které kamery v reálném světě nedokážou zachytit. To je důležité pro zobrazování obsahu vytvořeného generativní umělou inteligencí. Je však třeba poznamenat, že Samsung může plánovat využít ušetřenou energii pro náročné výpočty umělé inteligence spíše, než přímo pro prodloužení výdrže baterie. Můžeme tak doufat, že společnost najde dobrou rovnováhu mezi těmito dvěma aspekty. Každopádně se jedná o významný pokrok v oblasti mobilních technologií. Tento vývoj ukazuje, že Samsung se snaží řešit jeden z největších problémů současnosti v oblasti chytrých telefonů – omezenou výdrž baterie – a zároveň připravuje půdu pro budoucnost, kde umělá inteligence bude hrát stále větší roli v mobilních zařízeních.

