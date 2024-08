Samsung asi změní značení série Galaxy S

Galaxy S23 Ultra vs. Galaxy S24 Ultra; zdroj: Dotekománie

Dělat zásahy do značení mobilů nebo sérií je poměrně komplikované. Firma musí vymyslet něco, co vydrží roky, aby například číslování nebylo zbytečně matoucí. Samsung například v roce 2020 přešel na nový typ, kdy číslo značí poslední dvě z daného roku, kdy bylo zařízení představeno. To je asi nejsrozumitelnější styl. V tom samém roce jsme se ale naposled dočkali série Galaxy Note. Zřejmě po čtyřech až pěti letech zde budeme mít další změnu, jen ne tak moc výraznou.

Galaxy S v novém?

Zatímco začínáme zaznamenávat první informace o další generaci Samsung Galaxy S, tak asi nejvýraznější proměna se odehraje v samotných názvech mobilů. Od roku 2020 zde máme tři modely označené Samsung Galaxy Sxx, Samsung Galaxy Sxx+ a Samsung Galaxy Sxx Ultra.

Došlo ke spojení s Galaxy Note, respektive Ultra model má od roku 2022 navíc stylus, respektive se jedná o náhradu za původní sérii Note. Dle nejnovějších informací ale dojde k lehkému návratu. Bez jakékoliv změny bude základní Galaxy S25. Prostřední varianta Galaxy S25+ bude nově označována jako Galaxy S25 Pro. Není se čemu divit, kdejaká firma má Pro modely, jen ne Samsung.

Samsung Galaxy S25 Ultra nebude mít toto označení. Právě zde by měl být návrat slova Note a novinka by se měla jmenovat Samsung Galaxy S25 Note. Vzhledem k tomu, že do představení nové generace zbývá několik měsíců, mohou nastat změny. Na druhou stranu informace pochází od věrohodnějšího zdroje.

