Počty zhlédnutí budou u Instagramu primární metrikou

Instagram dělá nově „zhlédnutí“ primární metrikou pro všechny své formáty. To znamená, že ať vytváříte digitální obsah ve formě reels, stories či fotografií, budete nyní vždy sledovat jednu metriku – počet zhlédnutí. A tato změna nás čeká již brzy.

Nová univerzální metrika

Podle příspěvku na účtu tvůrců Instagramu se nová univerzální metrika začne používat už v průběhu příštích týdnů.

„Historicky jsme zobrazovali různé metriky pro reels a pro jiné příspěvky, ale chceme tento přístup posunout dále, aby pro vás bylo snazší pochopit, jak si vaše příspěvky vedou, a to bez ohledu na použitý formát příspěvku.“ Toto ve svém příspěvku uvedl šéf Instagramu Adam Mosseri. A v doprovodném videu ještě dodává, že zhlédnutí je něco jiného než dosah, protože jeden člověk si může stejný obsah zobrazit vícekrát.

Přestože počet zhlédnutí („views“) bude do budoucna primární metrikou, Mosseri také doporučuje sledovat také další metriku, a to „sends per reach“. Podle něj jsou „obě metriky pravděpodobně těmi nejdůležitějšími pro každého, kdo se snaží pochopit, jak si vede jeho vytvářený obsah na Instagramu.“

Změny také u Threads a X

Společnost Meta neprovádí změny v metrikách pouze na Instagramu. Nedávno totiž proběhla změna u sítě Threads. V první polovině letošního roku totiž přibyla možnost kliknout na příspěvek na Threads, a tím zobrazit celkový počet zobrazení tohoto příspěvku.

Podobně u konkurenční sítě Twitter, známé po převzetí Elonem Muskem jako X, je nyní kladen mnohem větší důraz na počty zhlédnutí.

