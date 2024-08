Patent odhaluje jaké má Apple plány se svým prvním chytrým prstenem

Ilustrační obrázek. Zdroj: Grok

Apple intenzivně pracuje na vývoji chytrého prstenu, který by mohl přinést revoluční způsob, jakým například ovládáme naše elektronická zařízení a domácí spotřebiče. Podle nejnovějšího patentu, o který Apple požádal, by tento malý přístroj mohl sloužit jako centrální hub pro ovládání všech vašich zařízení.

Jeden prsten od Applu vládne všem

Představte si miniaturní zařízení na vašem prstu, které by mohlo ovládat vše od iPhonu přes Mac, HomePod a Apple TV až po domácí spotřebiče. Podle patentu by chytrý prsten byl vybaven řadou senzorů, včetně silových senzorů, senzorů přiblížení a dokonce i mikrofonu. Tyto senzory by umožnily prstenu detekovat vaše gesta a příkazy. Například byste mohli jednoduše ukázat na Apple TV a říct “ztlumit”, abyste vypnuli zvuk. Kromě funkce dálkového ovládání by prsten mohl také sledovat vaše zdravotní údaje, jako je srdeční tep, počet kroků či spánkové vzorce, a prezentovat tyto informace na vašem iPhonu nebo jiných Apple zařízeních.

Apple také předpokládá, že by chytrý prsten mohl sloužit jako osobní asistent, který je vždy po ruce. Mohl by pomáhat s úkoly jako je nastavení budíků, odesílání zpráv nebo hledání telefonu. Ačkoli chytré prsteny existují již nějakou dobu, zdá se, že velké technologické společnosti začínají věnovat této oblasti více pozornosti jako potenciálnímu zdroji příjmů v budoucnosti. Zatím není jasné, kdy nebo zda Apple skutečně uvede chytrý prsten na trh, ale minimálně patenty odhalují, že společnost intenzivně zkoumá nové způsoby interakce s technologií.

Otázkou zůstává, co by uvedení chytrého prstenu znamenalo pro jeden z nejpopulárnějších produktů Apple – Apple Watch. Zatím se zdá, že chytrý prsten nemůže plně nahradit chytré hodinky, protože nemůže poskytovat stejně detailní data. Necháme se překvapit s čím případně Apple přijde, bude to již možná brzy.

