OnePlus potvrzuje příchod sluchátek Buds Pro 3

Firma OnePlus utnula spekulace kolem prémiových sluchátek, které budou skutečně představeny pod názvem Buds Pro 3. Fanoušci z našich končin by si měli poznamenat úterý 20. srpna a čas 15:00 hod. To čínský producent právě poprvé oznámí zmiňovanou audio novinku. Každopádně dřívější spekulace už daly nahlédnout na první prvky ve seznamu výbavy.

S dánským laděním

OnePlus Buds 3 Pro by se měla pochlubit dvěma měniči v každém sluchátku – 11mm basovým a 6mm výškovým. Navíc ruku k dílu přiloží proslulá společnost Dynaudio. Její kořeny sahají až do roku 1977. Nasazená technologie aktivního potlačení hluku bude údajně schopna eliminovat hluk do výše 50 dB. Naopak mobilní hráče čeká režim nízké latence zvuku s hodnotou 94 ms.

Z pohledu výdrže se očekává maximálně 43 hodin celkového poslechu. Přitom rychlé nabíjení zajistí, že po 10 minutách nabíjení prodloužíte provoz o dalších 5 hodin. Ve specifikacích lze také vyhlížet audio kodek LHDC 5.0, zvýšenou odolnost podloženou certifikací IP55 a kvalitní připojení díky funkci Bluetooth 5.4.

Změny čeká i nabíjecí pouzdro, kde zřejmě využijí materiálu připomínající kůži. Závěrem lze dodat, že OnePlus bude chtít nasadit cenovku okolo 199 euro (tj. cca 5 011 Kč).

