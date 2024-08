Když iPhone nefunguje, je tu Joyoshare UltFix [zkušenost]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Proč jsou přístroje od Applu tak populární? Mimo jiné i proto, že po většinu času fungují naprosto bezproblémově. Nemusíme nic nastavovat, opravovat – vše běží, jak má. Ovšem důležité je to spojení „po většinu času“. Jak se totiž zpívá ve staré písničce: „chybička se vloudí“, a to i přesto, že spojení iPhone/iOS se oprávněně pyšní vysokou spolehlivostí.

A právě v takových situacích, kdy iPhone nedělá to, co by dělat měl, a naše data jsou v ohrožení, se hodí mít po ruce pomocníka, který problém vyřeší. Společnost Joyoshare tvrdí, že nejlepším nástrojem v takovýchto situacích je software s názvem UltFix. Pojďme se tedy podívat, zda je toto tvrzení pravdivé, nebo příliš odvážné.

S čím umí pracovat

Joyoshare UltFix podporuje iPhony, iPady, iPody Touch i Apple TV. Celkově má zvládat přes 150 různých chyb systémů iOS, iPadOS a tvOS, a to bez ztráty uživatelských dat. Zvládne problém s bílým logem Applu, černou obrazovkou, zaseknutým DFU režimem, neustálým restartováním iPhonu, a dalšími. Postupně nás provede 3 kroky, které vedou k vyřešení problému, a to jednou ze dvou možných cest: režim Standardní opravy si poradí s velkou většinou potíží, které nás mohou potkat, zatímco režim Hloubkové opravy řeší ty opravdu vážní potíže, jako jsou zapomenuté heslo či zablokovaný iPhone.

Je celkem pochopitelné, že ty nejužitečnější funkce podobných programů jsou placené. Znatelnou výhodou Joyoshare UltFix je však možnost zapnout či ukončit Režim obnovy zdarma, bez nutnosti cokoliv platit. To se hodí například v situacích, kdy se iPhone zasekne v Režimu obnovy. Není už tedy nutné obnovit tovární nastavení spojené se ztrátou uživatelských dat. Místo toho můžete jednoduše Režim obnovy ukončit z připojeného PC, a vaše data zůstanou s vysokou pravděpodobností zachována – bezplatně.

Celá plejáda možností, jak vyřešit velké množství potenciálních problémů, je pak k dispozici za poplatek – k ceně se nicméně ještě dostaneme. Dobrou zprávou ovšem je to, že většinu potíží dokážete zažehnat bez ztráty vašich dat a souborů v iPhonu či iPadu uložených.

Způsob použití

Samotný proces použití nástroje UltFix je poměrně jednoduchý a přímočarý. Nejprve je samozřejmě třeba program stáhnout a nainstalovat (verzi pro Win či macOS, podle toho, který PC systém používáte). Poté stačí postupovat podle těchto kroků:

Spusťte Joyoshare UltFix a kabelem připojte zařízení, které chcete opravit. Vyberte si příslušný režim podle toho, jaký problém chcete vyřešit. Je třeba vzít v potaz, že většinu běžnějších potíží vyřeší Standardní režim, a to bez ztráty vašich dat. Pokročilý Hloubkový režim vyřeší komplexní potíže, ovšem za cenu ztráty uživatelských dat. Stáhněte příslušný firmware – stačí postupovat podle instrukcí na obrazovce. Kliknutím na tlačítko „Repair“ spustíte proces záchrany. Až bude celý proces dokončen, zobrazí se tlačítko „Done“ (Hotovo).

Jak dobrý UltFix je?

Pojďme se nyní podívat na porovnání Joyoshare UltFix s obdobnými nástroji na trhu. Co se týče jednoduchosti ovládání a přehlednosti uživatelského rozhraní, patří určitě k těm lepším programům. Nevýhodou je určitě absence češtiny, vystačit si musíme s několika základními jazyky: angličtinou, němčinou, francouzštinou a španělštinou; po čínštině sáhne v našich končinách asi málokdo.

Silný je určitě v počtu problémů, které dokáže vyřešit. Celkově jich je více než 150. Na většinu z nich pravděpodobně nikdy nenarazíte, ale pokud ano, máte nástroj, který pomůže. Dobrá zpráva: při řešení základních problémů se nám vždy povedlo situaci vyřešit bez ztráty dat. Ne vždy to tak ovšem musí nutně být.

Autoři se dále pyšní kvalitní technickou podporou a kompatibilitou s mnoha přístroji. To první potvrdit nemůžu, protože jsem při testování podporu nepotřeboval, to druhé ano: iPhone, iPad i Apple TV různého stáří a s různými verzemi systémů byly všechny správně detekovány.

A co cena? Zkušební verze je zdarma, což je v této kategorii nástrojů víceméně standardem. Počet funkcí je ovšem velmi omezený – i to je však standardem. Dobrou zprávou ovšem je, že i v bezplatné verzi můžete jak vstoupit do Recovery módu, tak je opustit: to se hodí zejména ve chvíli, kdy váš iPhone „ustrnul“ v Recovery módu a vy nevíte, jak jej znovu oživit.

Pro plnou paletu funkcí je ovšem potřeba se registrovat, a pořídit si jednu z placených licencí: Konkrétně tedy sestupně:

doživotní licence je použitelná až pro 5 různých Apple zařízení (a 1 PC), a vyjde s právě probíhající slevou na 49,95 USD (přibližně 1.150 Kč)

jednoroční licence je také určena až pro 5 Apple přístrojů, nainstalována může být na 1 PC, a s aktuální slevou stojí 39,95 USD (přibližně 920 Kč); po roce se automaticky obnoví

jednoměsíční licence pro až 5 zařízení a 1 PC pak vyjde na 29,95 USD (přibližně 690 Kč); po uplynutí platnosti se opět automaticky obnoví

Poznámka: ceny pro Apple počítače se systémem macOS jsou stejné, jako ceny pro PC s Windows.

Zhodnocení:

Jak tedy Joyoshare UltFix zhodnotit? Nejdůležitější věcí je fakt, že umí to, co slibuje: pokud vás postihne problém s vaším iZařízením, dokáže pomoci, v optimálním případě nedestruktivně.

Co se týče ceny, patří ve své kategorii k těm levnějším nástrojům, což je jistě plus: byť v situaci, kdy nutně potřebujeme rychle zprovoznit iPhone, který odmítá fungovat, na nějakou tu korunu asi úplně nekoukáme.

Jistým omezením je malý počet jazykových mutací, ač musím přiznat, že grafika programu je dostatečně názorná, a i s velmi omezenou slovní zásobou si člověk nakonec poradí.

Co říci závěrem? Za prvé: popřát vám, abyste UltFix pokud možno nikdy nepotřebovali. A za druhé: pokud podobný nástroj přeci jen potřebovat, tento funkční nástroj od Joyoshare odvede dobrou práci.

Za poskytnutí nástroje UltFix pro účely testování děkujeme společnosti Joyoshare.

