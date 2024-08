Instagram testuje vertikální mřížku profilů a uvědomuje si možné problémy s rozložením

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram v současnosti testuje potenciálně zásadní změnu vzhledu profilových stránek. Namísto čtverců se v mřížce profilu objevují vertikální obdélníky. Někteří uživatelé si této novinky nedávno všimli a existují náznaky, že společnost s obdélníkovou mřížkou experimentuje přinejmenším od roku 2022.

Instagram: dd čtverců k vertikálním obdélníkům

Šéf Instagramu Adam Mosseri v pátečním příspěvku na svém Instagramu vysvětluje, že „drtivá většina obsahu nahrávaného na Instagram je dnes vertikální„. Ať už jde o fotky ve formátu 4:3 nebo videa v poměru 9:16, jejich ořezávání na čtverce je podle něj „docela brutální“.

Mosseri připomíná, že „čtverce jsou z dávných dob, kdy jste na Instagram mohli nahrávat pouze čtvercové fotografie“ – omezení, které Instagram zrušil už v roce 2015. Zároveň si uvědomuje, že tato změna profilu může být nepříjemná pro lidi, kteří strávili spoustu času „pečlivým plánováním a zajištěním, aby vše ladilo„. Dodává však, že by „rád lépe vyšel vstříc dnešnímu obsahu„.

Mluvčí Instagramu Christine Pai v prohlášení pro The Verge uvádí: „Vertikální mřížku profilů testujeme u malého počtu lidí. Jde o omezený test a před případným širším zavedením budeme naslouchat zpětné vazbě komunity.“

Příprava na možné změny

Pokud jste svou profilovou mřížku pečlivě naplánovali kolem čtverců, možná byste se měli připravit na to, že se tyto čtverce jednoho dne změní na obdélníky. Mosseri sice chápe, že to pro některé uživatele může být nepříjemné, ale rád by lépe vyhovoval současnému typu obsahu sdíleného na Instagramu, který je převážně vertikální.

Je zřejmé, že Instagram hledá způsoby, jak se přizpůsobit měnícím se trendům v obsahu a zároveň zachovat svůj ikonický vzhled. Uživatelé by měli být připraveni na možnost, že se formát jejich profilové mřížky může v budoucnu změnit, ale zároveň se mohou spolehnout, že Instagram bude před zavedením jakýchkoli zásadních novinek pečlivě zvažovat zpětnou vazbu své komunity.

