Google by měl vydat AOSP příští týden, Pixely si mají počkat do října

Nedávno Google vydal Android 15 Beta 4.2 s opravami chyb a další verze se nečeká, tedy v případě beta programu. Očekáváme vydání stabilní verze, která by se měla začít šířit. Zdroje ale naznačují, že dojde ke zdržení.

Android 15 prvně v AOSP?

V tuto chvíli Google stále nezveřejnil datum uvedení Androidu 15, a to ani v případě smartphonů Pixel. Ostatně letos poprvé přišly nové modely s Android 14 z minulého roku. Zdroje webu AndroidAuthority uvádí, že letos dojde ke zdržení, a to možná největšímu za poslední roky.

Pixely 9 s náhorní plošinou [podcast]

Do této chvíle platilo, že Google vydal Android pro své mobily současně s AOSP (Android Open Source Project). Právě AOSP je určeno pro výrobce a je to současně nejčistší podoba systému, a to i bez některých aplikací. Výrobci jej následně doladí, upraví a přidají svá rozšíření. Následně začnou šířit aktualizace.

Letos to ale vypadá, že AOSP bude vydáno již příští týden, tedy podle zdrojů, ale smartphony Pixel si počkají až do poloviny října. Důvodem ke zdržení má být vylepšování stability a opravy některých chyb. Google odmítl cokoliv komentovat.

Podobné zdržení bylo jen u Androidu 12, kdy AOSP vyšlo 4. října a Pixely se dočkaly až 19. října. Pokud se informace potvrdí, tak letos by mohl být rozdíl více než 30 dnů. To není takový problém, jen to asi nepůsobí dobře. Pokud si výrobci pospíší, mohou vydat aktualizaci na Android 15 dříve než Google.

Zde je nutné podotknout, že výrobci již nyní mají rozpracované beta verze a dokonce je nabízí k testování několik měsíců. Implementace stabilní verze by tak nemusela trvat dlouho. Mezitím ale Google již vydal Android 15 QPR1 Beta 1, což je čtvrtletní aktualizace pro Pixely a obsahuje další vylepšení a novinky. Tato verze by mohla být dostupná v listopadu.

