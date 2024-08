Espresso kávovar pro dokonalý požitek z kávy můžete mít za super cenu! [komerční článek]

Představujeme vám skvělý espresso kávovar, který spojuje profesionální kvalitu s uživatelskou přívětivostí pro domácí použití. Tento přístroj nabízí vše, co potřebujete pro přípravu dokonalého espressa, cappuccina nebo latte.

Udělejte si lahodné espresso s tímto skvělým kávovarem

Srdcem tohoto kávovaru je výkonný systém s tlakem 20 barů, který dokáže extrahovat plnou chuť a aroma z každého zrnka kávy. Díky systému NTC je udržována optimální teplota extrakce 92 °C, což zajišťuje konzistentní kvalitu kávy při každém použití. Velkokapacitní odnímatelná nádržka na vodu o objemu 1,5 litru umožňuje připravit 3-5 šálků kávy bez nutnosti častého doplňování.

Tento kávovar vyniká svou všestranností. Kromě přípravy lahodného espressa můžete díky vysokotlaké parní trysce snadno vytvořit bohatou mléčnou pěnu pro cappuccino nebo latte. Součástí balení je také portafiltr, košík na portafiltr a lopatka na tamperování kávy, což vám poskytuje vše potřebné pro kompletní přípravu kávy.

Konstrukčně je kávovar navržen z vysoce kvalitní nerezové oceli, což zaručuje jeho dlouhou životnost a snadnou údržbu. S kompaktními rozměry 280 x 260 x 195 mm se snadno vejde do každé kuchyně, aniž by zabíral příliš mnoho místa. Elegantní béžové provedení dodává kávovaru stylový vzhled, který se hodí do každého interiéru.

Díky poloautomatické funkci máte kontrolu nad procesem přípravy kávy, zatímco vestavěný vizuální tlakoměr vám umožňuje sledovat proces extrakce a zajistit tak optimální výsledky. Tento kávovar je ideální volbou nejen pro domácí použití, ale díky své profesionální kvalitě najde uplatnění i v malých kavárnách, kancelářích nebo jiných komerčních prostorech.

Specifikace:

Materiál: Nerezová ocel

Rozměry: 280 x 260 x 195 mm (11,02 x 10,24 x 7,68 palce)

Hmotnost: 3,6 kg

Barva: Béžová

Příkon: 850 W

Objem nádržky na vodu: 1,5 l (51 oz)

Tlak: 20 barů

Stálá teplota extrakce: 92 °C (197,6 °F)

Typ zástrčky: Zástrčka 220 V EU, zástrčka 220 V AU (volitelně)

S příkonem 850 W, tlakem 20 barů a objemem 1,5 litru je tento espresso kávovar připraven splnit očekávání i těch nejnáročnějších milovníků kávy. Ať už jste začátečník nebo zkušený barista, tento přístroj vám umožní vytvářet kávové nápoje profesionální kvality v pohodlí vašeho domova.

Zaujal vás tento skvělý kávovar? Pak neváhejte, zakoupit ho můžete ZDE a to za cenu 78,95 EUR (zhruba 1 995 Kč) včetně daně a dopravy zdarma z Německa.



Domů Články Espresso kávovar pro dokonalý požitek z kávy můžete mít za super cenu! [komerční článek]

Předchozí článek Android: APK začíná pomalu zvonit umíráček Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama