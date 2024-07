Youtube Music: Jedno vylepšení pro podcasty

Zdroj: Youtube

V tuto chvíli už nefunguje původní služba Google Podcasty a zatím máte čas do 30. srpna na exportování svých dat, než dojde ke kompletnímu zrušení. Učinit tak můžete přímo na stránce podcasts.google.com. Mezitím Google pracuje na lepší podpoře ve službách Youtube a Youtube Music.

Jedna funkce navíc

Google sice podcasty integroval do Youtube a Youtube Music, ale stále se zde nenabízí stejný servis jako u původní služby. Například upozornění na nový díl přichází jen na Youtube, ale to musíte být přímo odběrateli konkrétního kanálu. Youtube Music vás neupozornění. Bylo by vhodné, kdyby zde byla možnost odebírat konkrétní podcast, ale to je zatím v nedohlednu.

Mezitím Google přidává jednu drobnost. U konkrétního podcastu už můžete označit díl jako přehraný, případně ho můžete odznačit, jako byste jej nikdy neposlouchali. Není tedy potřeba všechny si spustit, stačí si je označit. Funkce je již nyní k dispozici, přičemž není potřeba aktualizace aplikace.

Google ale bude muset více zapracovat na podcastech. Ostatně samostatná služba byla vhodnější, i v případě objevování obsahu. Youtube je poměrně velké místo a zatím jsou podcasty spíše jen jako doplněk.

