SearchGPT přichází, ale moc se neradujte

Už před nějakou dobou se spekulovalo, že bychom se mohli dočkat vyhledávací služby od OpenAI, která by konkurovala Google Vyhledávání. Až dnes jsme se dočkali novinky SearchGPT.

V první řadě je nutné uvést, že SearchGPT je prototyp, který asi nikdy nebude dostupný ve své finální verzi jako samostatná služba. OpenAI plánuje následnou integraci do ChatGPT. Ve výsledku by to mělo vypadat tak, že se zeptáte ChatGPT na nějakou informaci a služba uvede výsledky, přičemž u každého bude relevantní odkaz s vysvětlením. Současně bude možné si nechat zobrazit odkazy směřující na vyhledané výsledky.

V tuto chvíli jde ale o samostatnou službu, které lze pokládat i komplexnější otázky, přičemž díky AI dojde k vyhledávání relevantních výsledků. Lze vést i konverzaci, tedy postupně upřesňovat dotaz. Pokud ale novinku srovnáme s jakýmkoliv vyhledávačem, chybí některé funkce.

Služba SearchGPT ale zatím není dostupná. Pokud si ji chcete vyzkoušet, musíte se zařadit na čekací listinu na tomto odkazu. OpenAI bude postupně dávat přístup do služby. Zatím není jasné, kdy dojde na úplně uvolnění nebo na integraci do ChatGPT.

Firma hodně zmiňuje, že spolupracuje s vydavateli na vylepšování, ale asi tím myslí jen největší mediální domy, zejména v zahraničí. Už nyní se ale objevuje problém ohledně získávání dat a jejich prezentace bez souhlasu. Nová služba asi tomu nenapomůže a někteří se více soustředí na to, co OpenAI dělá a jak pracuje s daty.

