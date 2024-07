Samsung: One UI 6.1.1 automaticky blokuje instalací aplikací z neznámých zdrojů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Operační systém Android umožňuje instalaci aplikací mimo Obchod Play nebo jakékoliv jiné centrum s aplikacemi od výrobce s jednou podmínkou. V systému je nutné povolit instalaci z neznámých zdrojů, což je trochu zahrabané v nastavení mobilu. Pokud tedy potřebujete například kvůli testování nainstalovat aplikaci, musíte absolvovat tento proces. Samsung se rozhodl, že přidá ochranu navíc.

Auto Blocker

Pokud jde o instalaci aplikací z neznámých zdrojů nebo skrze jiné aplikace, tak je nutné, aby uživatel udělil patřičné oprávnění, přičemž je dostatečně a jasně informován, že se nejedná o nejbezpečnější cestu a měl by dbát zvýšené ostražitosti. Google navíc zavádí nejrůznější ochrany a kontroly, aby nedocházelo k zneužívání.

Samsung se rozhodl jít dál. Už před nějakou dobou představil funkci Auto Blocker, ale ta byla v základu neaktivní a uživatel ji muset spustit sám. Přidává totiž další ochranu navíc a blokuje jakýkoliv pokus o instalaci jakékoliv aplikace nepocházející z Obchodu Play nebo Galaxy Store.

U nových zařízení, která se dodávají s nadstavbou One UI 6.1.1, je tato funkce aktivní. Ačkoliv uživatel povolí kdejaká oprávnění, Android s úpravou od Samsungu nedovolí instalaci z neznámých zdrojů. Dá se říci, že je to bezpečnostní funkce navíc. Pokud ale chcete na takových zařízeních instalovat aplikace mimo oficiální centra, musíte vypnout Auto Blocker.

Konkrétně musíte jít do nastavení, do sekce zabezpečení a zde deaktivovat Auto Blocker. Nejde o nějakou velkou komplikaci, jen si Samsung pojistil další vrstvou, že uživatelé neučiní instalaci nevhodné aplikace mimo oficiální obchody. Na jednu stranu to vítáme, ale na druhou trochu komplikuje život těm, co potřebují instalovat APK balíčky z vlastních zdrojů.

