Samsung Galaxy Watch by mohly brzy nabídnout funkci sledování zdravotního stavu rodiny

Samsung Health, populární aplikace pro sledování zdraví a kondice na telefonech Galaxy, se chystá zavést novou funkci zaměřenou na sledování zdravotního stavu rodiny. Tato inovace umožní uživatelům sdílet své zdravotní údaje s ostatními, což je obzvláště užitečné pro rodiče nebo pečovatele, kteří chtějí mít přehled o zdravotním stavu svých dětí nebo starších příbuzných.

Samsung pracuje na užitečné funkci pro sledování zdraví rodiny

Podle dostupných informací Samsung pracuje na funkci, která umožní sdílení zdravotních dat, a to s důrazem na ochranu soukromí. Uživatelé budou mít kontrolu nad tím, jaké údaje sdílejí, a budou moci toto sdílení kdykoli zastavit. Opatření, která mají zajistit přístup pouze oprávněným uživatelům, jsou již zavedená.

Sdílení zdravotních údajů bude vyžadovat telefon Galaxy, což pravděpodobně povede k většímu využití zařízení od Samsungu. Pokud jde o děti, bude nezbytný výslovný souhlas rodiče nebo opatrovníka. Funkce také zahrnuje bezpečnostní opatření, jako je automatické ukončení sdílení po 90 dnech neaktivity.

Tato novinka by mohla být zpočátku dostupná pouze na novějších modelech hodinek Galaxy Watch, než se rozšíří i na starší modely. To naznačuje snahu Samsungu udržet své uživatele v rámci svého ekosystému a poskytovat jim co nejširší paletu služeb zaměřených na zdraví a wellness.

Samsung Health se touto funkcí posune směrem k ještě komplexnějšímu nástroji pro správu zdraví, což by mohlo výrazně usnadnit život těm, kdo mají na starosti péči o rodinné příslušníky. Přestože není jasné, jak efektivně bude tato funkce v praxi fungovat, představuje významný krok v oblasti digitálního zdraví.

