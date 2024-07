Zdroj: TOMTOP

Mám novou televizi, a těšil jsem se na skvělý zážitek při sledování filmů. Ale ouha: obraz je nádherný (a velký), ale zvuk pokulhává. A zážitek je pouze poloviční. Co s tím? Naštěstí existuje řešení, které dodá kvalitu a moc nestojí: soundbar Redmi BT TV Stereo Soundbar MDZ-34-DA za bezkonkurenční cenu. Co tedy umí?

Kam s ním? Kam je libo!

Nejprve se podívejme, jak vlastně vypadá: soundbar je vyvedený v elegantním a nadčasovém černém provedení. Redmi zde zůstává věren tradici, kterou se vyznačuje kvalitní audiotechnika, a dělá dobře. Myslel ovšem i na variabilitu při umístění: soundbar se bude dobře vyjímat na televizním stolku, ale je připraven i na snadnou montáž přímo na zeď. Stačí najít vhodné místo, a je to.

Co tedy umí?

Soundbar má klasické podlouhlé provedení s délkou 78 cm, další rozměry jsou prakticky identické – 6,4 cm na výšku i na šířku. Je možná až překvapivě lehký – pouhých 1,5 kilogramů. Připojení ke zdroji audio signálu je možné prostřednictvím přiloženého kabelu, nebo také velmi jednoduše bezdrátově pomocí protokolu Bluetooth 5.0. Dva vestavěné 45 x 80 mm celopásmové reproduktory disponují rozsahem od 80 Hz až do 20 kHz a zvládají výkon 2 x 12 W.

Cena? Příjemně překvapí

A jdeme do finále. Soundbar je nainstalován, vypadá i hraje velmi dobře, a kolik vlastně stál? Pokud stejně jako já stihnete využít aktuálně běžící kampaň, můžete využít slevy 78 % z původní ceny. To znamená, že výborný soundbar Redmi MDZ-34-DA může být váš jen za 1 025 Kč, a to včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Počet kusů je omezený, takže jestli si hodláte prázdninové večery zpříjemnit a zkvalitnit ve společnosti dobrých filmů, objednejte ZDE.



Domů Články Redmi přináší Stereo Soundbar za skvělou cenu [komerční článek]

Následující článek Google hasí problém s linuxovými jádry v Androidu Předchozí článek Vivo V40 – naše dojmy [preview] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama