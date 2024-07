Oppo Find X8 se začíná pomalu odhalovat

Zdroj: Oppo

Tradiční kolotoč spekulací se začíná roztáčet kolem nové generace řady Find od firmy Oppo. Aktuální únik nejspíš přibližuje základní model s označením X8. Čínský výrobce po vzoru předchozích generací má ještě dostatek času, takže zařízení ani zdaleka nemusí být ve finální fázi. Tento telefon se určitě dočká zařazení do nejvyšších řad v rámci střední třídy.

Sázka na jistotu

O tom, že Oppo nechce příliš experimentovat, vypovídají zatím poměrně osvědčené prvky. Do čela by se měl postavit plochý panel bez zakřivených hran, který asi nabídne úhlopříčku 6,5 palce. To vše při 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Hardwarovou stránku zastoupí čipová sada Dimensity 9400 (MT6991), jehož oznámení MediaTek plánuje na stejné čtvrtletí jako model Find X8 od společnosti Oppo.

V zadní části by mohla vystupovat trojice snímačů fotoaparátů, kterou postaví na hlavním 50MPx objektivu IMX9 od Sony, 50MPx ultraširokém a periskopovém snímači (s 3násobným přiblížením) IMX882 z totožné dílny. Navíc oblíbená značka Hasselblad má zde také přiložit ruku k dílu.

K oficiálnímu představení dojde až během 4. čtvrtletí letošního roku, kdy po jeho boku můžeme ještě očekávat variantu Pro. Nakonec začátek příštího roku přinese nejvýkonnější verzi s přívlastkem Ultra.

