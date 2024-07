OnePlus Nord 4: Novinka se zajímavou cenou a delší podporou

Zdroj: OnePlus

Po nějaké době zde máme další přírůstek v sérii Nord od OnePlus. Novinka se jmenuje OnePlus Nord 4 a dobrou zprávou je, že přichází i do Česka.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G: Nový zástupce střední třídy

OnePlus Nord 4

Než se podíváme na specifikace, tak musíme pochválit výrobce, jelikož OnePlus Nord 4 dostane delší podporu systému. Na trh přichází s Androidem 14 a dočká se aktualizací až do Androidu 18. Bude tak mít 4 roky aktualizací systému, což rozhodně potěší. Co se týče bezpečnostních aktualizací, tak ty bude dostávat po dobu 6 let.

OnePlus se u Nord 4 chlubí kovovou konstrukcí, ale záda samotná jsou skleněná a trochu designová. Co se týče ale výbavy, nejedná se o nějaké ořezávátko. AMOLED displej má vyšší rozlišení a láká i na vyšší jas a frekvenci. O výkon se zde stará Snapdragon 7+ Gen 3, kterému sekundují nejmodernější RAM a úložiště.

Zdroj: OnePlus

O energii se stará baterie s kapacitou 5500 mAh s podporou 100W nabíjení. Co se týče fotografické výbavy, OnePlus to nějak nepřehánělo. Je zde sestava dvou foťáku, kde hlavní má optickou stabilizaci obrazu. Nechybí stereo reproduktory a dokonce je zde i infra.

OnePlus Nord 4 se začne na českém trhu prodávat v akci s cenou 12 990 Kč, vyšší verzi bude možné sehnat za 14 190 Kč. V některých obchodech navíc dostane v rámci předobjednávek i dárek navíc.

Specifikace

displej: 6,74 palců, 2772 x 1240 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 2150 nitů

procesor: Snapdragon 7+ Gen 3

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB UFS 4.0 + microSD

Android 14

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo, infra

IP65

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC

rozměry: 162,6 x 75 x 7,99 mm; 199,5 gramů

baterie: 5500 mAh + 100W

Zdroj: Tisková zpráva



