Nio Phone2: Nový mobil od automobilky s velmi zajímavou výbavou

Na trhu se běžně objevují mobilní telefony s přívlastkem nějaké automobilové značky, zejména tedy z té nejvyšší kategorie. Máme zde ale nový trend, kdy si sama automobilka vyrábí vlastní mobil se softwarem, který koresponduje s výbavou aut, které produkuje. Právě Nio oznámilo nový mobil Nio Phone2.

Slušný mobil od automobilky

V první řadě Nio Phone2 láká na technologie jako Bluetooth, NFC a UWB, jelikož mohou posloužit nejen k propojení s autem, ale také díky tomu je z Nio Phone2 digitální klíč pro samotné auto. Nechybí ani aplikace a další úpravy, které vytváří lepší propojení s autem. Nabízí se tak kdejaké možnosti ovládání samotného auta i multimediálního systému.

U mobilu chybí jakákoliv informace o stereo reproduktorech, ale to je asi jediný neduh. Nio Phone2 láká na velmi dobrý výkon, displej s vysokým rozlišením a proměnlivou obnovovací frekvencí a také například na certifikaci IP68. Součástí je i rychlé bezdrátové nabíjení, a i to běžné není pomalé.

Společnost si nechala poměrně hodně záležet na fotografické výbavě, kde je na zadní straně sestava 48+48+50 MPx, přičemž poslední snímač je periskopický. Dva foťáky mají optickou stabilizaci obrazu. Mobil jako takový je k dispozici v několika provedení, dokonce je v nabídce keramická verze se zlatými prvky.

Nio Phone2 ve své základní variantě přijde na 6 499 juanů, což je v přepočtu přibližně 20 900 Kč. Zatím nevíme, jestli a kdy se Nio Phone2 dostane do Evropy, ale pokud se tak stane, cena by se mohla pohybovat kolem 27 100 Kč. Je to dost, ale vzhledem nabízenému propojení s autem Nio se může jednat o zajímavou možnost. Navíc má mobil dobré specifikace.

Specifikace Nio Phone2

displej: 6,82 palců, 3168 x 1440 pixelů, AMOLED, 1-120Hz, až 2600 nitů, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 512 GB nebo 1 TB UFS 4.0

Android 14 + SKYUI2.0

Foťáky: zadní – 48 MPx, OIS 48 MPx, ultra širokoúhlý 50 MPx, periskopický, OIS, 2,6x optický zoom přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů

infra

IP68

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB 3.2 GEN (DP1.2), NFC, UWB, GPS: L1+L5, Galileo: E1+E5a, Beidou: B1I+B1C+B2a, QZSS: L1+L5

rozměry: 163,9 x 77,5 x 8.6/8,72/8,45 (dle provedení) mm; 209/214/226 gramů (dle provedení)

baterie: 5020 mAh + 80W USB C, 50W bezdrátově

