HONOR Magic 6 Lite 5G: je těžké odolat [komerční článek]

Značka HONOR se po známých potížích společnosti HUAWEI velmi dobře etablovala na světových trzích, ten náš nevyjímaje. Boduje zejména velmi dobrým poměrem cena/výkon. Dnes si vezmeme na mušku model HONOR Magic 6 Lite 5G. Co od něj čekat?

Kvalitní klasika, co umí překvapit

Jedná se svým způsobem o androidovou klasiku v populární střední třídě chytrých telefonů. Smartphone běží na Androidu 13, nicméně podle „jízdního řádu“ společnosti se dočká upgradu na nejnovější Android 14, a to hned v červenci tohoto roku.

Je to dobře zpracovaný kompaktní přístroj, díky příjemně zaobleným hranám velmi dobře sedí v ruce. Nabízená konfigurace je následující: 8 GB RAM doplněná o 256 GB úložného prostoru, to vše poháněno osmijádrovým procesorem Snapdragon 6 Gen 1.

Hlavní modul fotoaparátu zahrnuje celkem 3 objektivy (108, 8 a 2 megapixely), k tomu samozřejmě i přední selfie kamera (16 megapixelů). Vestavěný akumulátor poskytne 5.300 mAh a podporuje 35W rychlé nabíjení. Celodenní výdrž by měla být samozřejmostí, ale i na dva celé dny se dá bez větších problémů dostat.

Displej na výbornou

Hezký pohled (a to doslova) je na displej telefonu. Okraje svým zaoblením hezky přecházejí do boků těla, plusem jsou také tenké rámečky. Panel typu AMOLED nabídne na úhlopříce 6,8 palců velmi pěkných 2.652 x 1.220 pixelů, a kromě 60 Hz umí i dvojnásobnou obnovovací frekvenci, tedy 120 Hz. Co bychom asi v této kategorii příliš nečekali je ovšem fakt, že displej podporuje technologii Dolby Vision. Ta totiž není samozřejmostí ani u výrazně dražších přístrojů.

Pod displejem (blízko dolního okraje telefonu) se nachází optická čtečka otisků prstů. Originální ochranná fólie na displeji je s touto technologií plně kompatibilní, a garantuje její bezproblémové fungování.

Co se týče potřebné konektivity, i zde si Magic 6 Lite 5G poradí velmi dobře. Rozumí si s Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Podporuje technologii NFC, to se samozřejmě také hodí. Přístroj sice nepodporuje eSIM, zato nabízí hned 2 sloty na fyzické SIM karty. Dobrá zpráva: oba sloty pro SIM umí 5G konektivitu.

V decentní (a příjemně malé) krabičce naleznete kromě telefonu samotného i propojovací kabel USB-C, ochrannou fólii na displej (ta je již nalepena na displej přímo výrobcem), a nástroj na vyjmutí šuplíku na SIM karty. K tomu si ještě připočítejme dokumenty – Příručku rychlého nastavení a Záruční list.

Cena, které je těžké odolat

Co se týče ceny: ty jsou u mobilních technologií často nestálé, a není výjimkou, když cena i velmi kvalitního přístroje poměrně rychle klesá. A právě na toto se můžete těšit i u Magic 6 Lite 5G z dílny HONORu. Původní cena sice překonávala hranici 17.000 Kč, nicméně dnes můžete výrazně ušetřit. Tento výborně vybavený přístroj si můžete dopřát se slevou celých 62 %, takže může být váš jen za 6.702 Kč, pochopitelně včetně dopravy. Nabídka je časově omezena, pokud ji nechcete zmeškat, objednávat můžete přímo ZDE.



