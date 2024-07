Zdroj: Google

V roce 2012 Google odkoupil divizi Motorola Mobility za více než 12 miliard dolarů. Sice ji následně prodal za nižší hodnotu Lenovu, ale část si ponechal, jako například důležité patenty a jiné věci. Motorola toto kolečko více méně přežila. Jak se ale ukazuje, nebude se jednat o nejdražší obchod Googlu. chystá se ještě na větší.

Google kupuje společnost Mandiant, která se specializuje na kybernetickou bezpečnost

Wiz

Odkoupení nějaké společnosti může být daleko výhodnější než budovat od začátku konkrétní technologii. Firmy takto ve své podstatě posilují své týmy a mají jednodušší cestu k novým a fungujícím technologiím. Právě to asi bude i případ příprav na nový monstrózní obchod. S informací přichází The Wall Street Journal, který konstatuje, že si Google vyhlídl společnost Wiz.

Wiz je relativně mladou firmou, která byla založena teprve v roce 2020. K dnešnímu dni má přibližně tisíc zaměstnanců a její hlavní náplní je kyberbezpečnost v cloudovém prostředí. Její technologie jde najít u AWS, Azure, GCP, OCI a Kubernetes. Už dříve se objevily náznaky, že by Wiz by mohl být prodán společnosti Lacework, ale celý obchod ztroskotal.

Dle informací má o společnost zájem Google, přičemž celková hodnota by se mohla vyšplhat na 23 miliard dolarů, tedy dvojnásobek, než Google utratil za Motorolu. Zatím si ale musíme počkat, jestli dojde na ohlášení obchodu, ale ani tehdy to nemusí být jisté. Takový proces může trvat i roky, přičemž se do všeho mohou vložit antimonopolní úřady, a to z více zemí.

Teoreticky, pokud se vše podaří, celá akvizice může trvat i dva roky. Dá se ale očekávat, že Google výrazně posílí zabezpečení svých cloudových služeb. Pravděpodobně to bude mít pozitivní dopad i na běžné uživatele, ale ti si nemusí ničeho všimnout.

Zdroj: theverge.com



Domů Články Google se zřejmě chystá k nákupu za 23 miliard dolarů

Předchozí článek iQOO Z9 Lite: Odolný a cenově dostupný mobil Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama