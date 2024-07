Google Disk: Nové klávesové zkratky pro počítače

Fotka od Firmbee.com Z Unsplash

Mnoho webových služeb má klávesové zkratky, aby uživatelé mohli některé činnosti nebo procházení dělat rychleji. Například i na našem webu lze u konkrétního článku po stisknutí písmen J nebo K se dostat na další nebo předchozí článek. Problém ale je, když dojde k aktualizaci zkratek. Uživatelé si musí zvykat a odnaučit se staré. Právě Google Disk dostane aktualizovaný seznam zkratek.

Klávesové zkratky v Google Disku

Aktualizace zkratek bude v některých případech znamenat zjednodušení, ale u některých naopak přibude nutnost zmáčknout jedno tlačítko navíc. Například u výběru položek bylo možné šipky a současně písmena. Nově budou k dispozici jen šipky. Jedno vhodné zjednodušení je u zrušení výběru, kde bylo dříve nutné zmáčknout Shift + N, nově ale stačí jen Escape (Esc).

Jiné ale mají trochu složitější zkratky, respektive byla přidána nutnost zmáčknout Alt navíc. Podobných změn je více, ale u některých naopak nedošlo k jakékoliv modifikaci. Bude prostě nutné, abyste se podívali, co se změnilo a co lze používat, a co se budete muset nově naučit.

Nové zkratky začnou platit od 1. srpna. Již nyní na vás čeká informativní zpráva ve webovém Google Disku, přičemž již nyní můžete přejít na nové zkratky. Samotná stránka podpory ale stále zobrazuje původní seznam zkratek.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama