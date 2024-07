Chromecast s Google TV; Zdroj: Google

Google se snaží nabídnout své služby v podstatě kdekoliv, takže se nikdo nemohl divit, když představil první Chromecast pro televize. V podstatě se jednalo o možnost, jak z TV udělat chytré zařízení, které podporuje streamování. Doba se ale posunula a poslední takové zařízení HD Chromecast s Google TV má už o něco větší rozměry, ale stále se jednalo o dongle, který bylo možné schovat za televizi. Další generace ale už bude zcela jiná.

Google TV Streamer

Novinka se má jmenovat Google TV Streamer a stále bude předurčena pro televize, jen si bude muset najít své umístění na nějaké poličce, jak prozrazuje obrázek, který získala zahraniční redakce.

Jak je vidět, novinka vypadá, jako by se jednalo o bezdrátovou nabíječku. Údajně by Google TV Streamer mohl disponovat technologií UWB pro možnosti lepšího párování či přenosu dat. To by znamenalo, že by stačilo přiblížit mobil nebo tablet pro inicializaci. Moc informací se ale neví, co se týče specifikací.

Ovládač vypadá podobně, ale podle všeho je větší a nabídne o dvě tlačítka více. Součásti bude i D-Pad. Můžeme jen odhadovat, že by nové zařízení mohlo mít větší výkon, případně funkce navíc. Teoreticky by mohlo sloužit i pro ovládání domácnosti. Zatím si ale budeme muset počkat na oficiální informace, které nám snad vyjasní, proč je další generace o tolik větší.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Další Chromecast už nebude dongle a neschováte ho za televizi jen tak

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama