CMF ukázalo chystané chytré hodinky

CMF je poměrně mladá subznačka spadající pod Nothing, ale ke konci minulého roku jsme se dočkali například chytrých hodinek s relativně jednoduchým designem a obdélníkovým displejem. Nyní společnost potvrzuje druhou generaci, která dostane označení CMF Watch Pro 2.

Podle označení by se dalo soudit, že se bude jednat o vylepšenou verzi, ale tentokrát jde společnost trochu jinou cenou. Nově se nabídne kulatý displeje a jednodušší design, jak je vidět na nedávno zveřejněném obrázku na sociální síti.

A wonderful all-rounder.

With a sleek round bezel and aluminium alloy body for a refined finish.

Watch Pro 2 is coming on 8 July. pic.twitter.com/mHjg9fGFrN

— CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 25, 2024