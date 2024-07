Zdroj: Dotekomanie.cz

Googly Mapy by brzy mohly přinést funkci společné navigace s přáteli, nebo rodinou

Google Mapy jsou dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro navigaci, ať už pěší, cyklistickou nebo automobilovou. Aktuálně jsou však optimalizovány především pro jednotlivé řidiče, což se může v budoucnu změnit díky nové patentové přihlášce, která naznačuje možnost skupinové navigace.

Google Mapy již brzy přinesou užitečnou novinku

V současné době, pokud se více aut snaží dosáhnout stejného cíle, každý řidič používá vlastní navigaci a často komunikuje s ostatními vozidly prostřednictvím textových zpráv nebo telefonátů. Nová funkce, kterou Google připravuje, by měla tento proces značně zjednodušit. Mapy Google by měly identifikovat situace, kdy více uživatelů směřuje na stejné místo, a to buď na základě přímých požadavků, nebo na základě záznamů v kalendáři a textových zpráv.

Tento systém přinese řadu výhod, zejména z hlediska koordinace a komunikace. Řidiči budou moci sledovat polohu ostatních vozidel v reálném čase, což eliminuje potřebu neustálé komunikace přes telefon. Funkce bude schopna navrhnout zastávky pro vozy, které jsou napřed, a tím zajistit, že skupina dorazí do cíle současně. Navíc bude poskytovat upozornění na dopravní podmínky a navrhovat objížďky, pokud se některé vozidlo odchýlí od plánované trasy.

Dalším přínosem této funkce je identifikace potenciálních míst pro setkání na trase, kde se mohou řidiči setkat. Po příjezdu do cílové destinace může systém také asistovat s parkováním, čímž dále zvyšuje komfort skupinového cestování.

Tato novinka by mohla být obzvláště užitečná pro rodinné výlety, výpravy s přáteli nebo pracovní cesty, kde je koordinace více vozidel často komplikovaná. Funkce skupinové navigace v Mapách Google by tedy mohla přinést zcela novou úroveň komfortu a organizace pro všechny účastníky.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Googly Mapy by brzy mohly přinést funkci společné navigace s přáteli, nebo rodinou

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama