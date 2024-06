Projektor Wanbo TT: maxikino u vás doma [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Dnes tu máme hezkou technologickou vychytávku pro váš volný čas: projektor Wanbo TT změní vaši domácnost v kino, a ne ledajaké! Pojďme se mu podívat „na zoubek“.

Až 120 palců na vaší zdi

Tento přístroj je vlastně přenosnou bezdrátovou promítačkou, která hravě zvládne zobrazit obrázky i videa z vašeho zařízení, například z telefonu či počítače. Základem je LED světelný zdroj s životností více než 20.000 hodin, který promítá obraz skrze soustavu kvalitních čoček vyrobených nikoliv z plastu, ale z opravdového skla. To pochopitelně poznáte na kvalitě výstupu. V praxi to znamená, že můžete promítat na vzdálenost až 3,3 metrů, a dosáhnete kvalitního obrazu o úhlopříčce až 120 palců! To jsou vlastně 4 velké televize vedle sebe.

Co je velmi důležité: přenos probíhá bezdrátově (pomocí technologie WiFi 2,4 i 5 GHz), a to plynule, bez zpoždění či zasekávání. Což je výborná zpráva: chcete si takto například zahrát nějakou akční hru? Žádný problém, zvládnete i akční tituly vyžadující bleskové reakce.

Fyzické rozlišení, které Wanbo TT dokáže zobrazit, je Full HD 1920 x 1080 pixelů. Co stojí za to zmínit: přístroj zvládne přijímat i signál ve vyšším rozlišení (například 4K), a v reálném čase jej přepočítat na 1080p, které parádně zobrazí.

O vysokou kvalitu výstupního obrazu se pak postará další technologie. V tomto případě to je HDR10/HDR10+, což ve výsledku znamená skvělý dynamický rozsah a jemné detaily. Nemusíte se tak obávat příliš jasných, či naopak příliš tmavých scén. Vše je jak má být!

Na ostrý obraz je tu Wanbo TT a AI

U sledování videa pochopitelně záleží na správném zaostření. O to se zde postará devítiosý gyroskop, který je řízen algoritmem založeným na umělé inteligenci. Ta docílí optimálního zaostření za méně než 4 sekundy. Nemusíte se tedy o nic starat, pouze se usadíte a kocháte se.

Jas – to je oč tu běží

Je asi jasné, že v domácích podmínkách nedosáhnete stejného zatemnění jako například v kině. Proto je velmi důležité, abyste měli dostatečný jas. Wanbo TT byl v této oblasti řádně vylepšen, takže nyní dosahuje 650 ANSI lumenů. Nemusíte se tedy omezovat jen na noc, promítat můžete kdykoliv chcete.

Nyní za výbornou cenu

Běžná cena tohoto výkonného projektoru je 16.456 Kč. Teď je ovšem k dispozici omezený počet kusů se slevou 59 %, tedy za 6.899 Kč. A když ještě do košíku vložíte tento slevový kód: WBTTNL, bude váš jen za 4.770 Kč, a to včetně dopravy a záruky vrácení peněz. V době psaní článku bylo skladem posledních 30 kusů, takže příliš neváhejte a objednávejte ZDE.

Předchozí článek PID Lítačka dostává online mapu MHD Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama