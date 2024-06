Zdroj: Oppo

Oppo Reno12 F: Nový přírůstek do řady s dobrým displejem

Nedávno došlo na představení nových modelů série Oppo Reno12 a dnes zde máme další novinku, která má doplnit řadu. Jmenuje se Oppo Reno12 F a nabízí relativně dobré specifikace, ale spíše bude zapadat do nižší střední třídy.

Oppo uvedlo Reno12 a Reno12 Pro, cena začíná na 12 490 Kč

Slušný základ

U tohoto modelu se asi nejvíc všimnete velkého modulu pro foťáky, ale Oppo Reno12 F nemá nějak nadstandardní výbavu. Hlavní roli zde hraje 64MPx snímač, ale nemá optickou stabilizaci obrazu. Další má 8 MPx a je určen pro ultra širokoúhlé snímání. Poslední je makro snímač s 2 MPx.

Zajímavější je ale displej, který má maximální jas až 2100 nitů. Jedná se o AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará Dimensity 6300, což je sice dobrý procesor, ale mezi nejrychlejší nepatří. I tak bude běžný uživatel spokojen. Bonusovou vlastní je zde certifikace IP64. Díky tomu by měl vydržet například v dešti, ale na ponoření do vody to není.

Jde vidět, že výrobce šetřil. Oppo Reno12 F má totiž starší operační paměti a i úložiště. Oppo Reno12 F se může pochlubit 45W nabíjením baterie o kapacitě 5000 mAh. Celkově je zde výjimečnější jen displej. Zbytek asi neokouzlí. Vzhledem k tomu, že mobil byl uveden na globální stránkách Oppo, dá se předpokládat, že se objeví i v Česku. Zatím ale nevíme cenu nebo dostupnost.

Specifikace Oppo Reno12 F

displej: 6,67 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 2100 nitů

procesor: Dimensity 6300

8/12 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 256/512 GB UFS 2.2

Dual SIM (nano + nano)

Android 14 + ColorOS 14

foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP64

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

rozměry: 163,1 × 75,8 × 7,76 mm; 187 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Oppo Reno12 F: Nový přírůstek do řady s dobrým displejem

Předchozí článek Chytré hodinky nově v obchodech – s Wear OS, s GPS, i s přední kamerou Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama