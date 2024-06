Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung patří mezi významné hráče na poli chytrých hodinek. Ostatně také vydal jedny z prvních se systémem od Googlu, ale následně se rozhodl přejít n vlastní systém Tizen OS. Po nějaké době ale změnil strategii a znovu začal používat Wear OS od Googlu. Současně jsme se dočkali oznámení, že bude Tizen OS na hodinkách nebude vůbec používat a postupně dojde k ukončení podpory. Tehdy se psal rok 2021. Až nyní se ale dozvídáme podrobnosti kolem budoucnosti hodinek s Tizen OS.

Tizen OS od Samsungu žije a rozmáhá se

Galaxy Watch s Tizen OS

Samsung zatím informuje jen o dílčích změnách a ne zrovna nějak veřejně. Co se v dohledné době změní, je samotný Galaxy Store pro hodinky s Tizen OS. Již letos 30. září již nebude možné v obchodě nakupovat ciferníky nebo aplikace pro hodinky. Vývojáři tak velmi rychle přestanou podporovat své výtvory.

Až za rok dojde k další změně. Konkrétně od 31. května 2025 přestane Galaxy Store umožňovat nová stahování bezplatného stahování aplikací, ciferníků a dalšího obsahu. To znamená, že pokud si do tohoto termínu něco stáhnete, tak i po něm budete moci udělat reinstalaci, ale nové věci nedostanete do hodinek.

Nebude ale dlouho trvat, než Galaxy Store bude zbytečný. Důvodem je ukončení sekce Moje aplikace, což se stane 30. září 2025. Pak už nebude možné instalovat ani to, co jste již jednou měli na hodinkách. Od příštího roku budou také zastavovány klíčové služby pro hodinky.

Galaxy Watch7 Ultra na prvních renderech

Pakliže máte Galaxy Watch4 nebo novější hodinky od Samsungu, tak se vás tato změna nedotkne, jelikož od tohoto modelu společnost používá Wear OS od Googlu. Jakýkoliv starší model má Tizen OS. Dá se tedy říci, že příští rok bude čas na přechod na novější model hodinek. Ostatně s aktuálními modely se nabízí více možností, včetně možnosti placení.

Zdroje: androidauthority.com, techissuestoday.com



Domů Články Konec pro Galaxy Watch s Tizen OS se blíží, známe podrobnosti

Předchozí článek LG vydává prémiová sluchátka Tone Free T80 Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama