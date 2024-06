Phone Link pro Windows zkopíruje text z fotografií

Zdroj: androidauthority

Aplikace Phone Link od Microsoftu brzy získá novou užitečnou funkci. Fungovat ovšem bude jen na telefonech se systémem Android.

Beta prozradila novou funkcionalitu Phone Linku

V betaverzích systému Windows 11 se aktuálně objevila nová funkce aplikace Phone Link, která umožní kopírování textů z fotografií. Očekává se, že se brzy objeví i v oficiální verzi systému Windows 11.

Prostřednictvím nového nástroje s názvem Snipping Tool získal systém Windows 11 schopnost optického rozpoznávání textů (OCR). S jeho pomocí můžete vybrat zvolený text na obrázku, a poté jej vložit do libovolné aplikace jako text. To se může hodit, ovšem co když sice chcete tento text použít na PC, ale fotografii máte uloženou ve svém mobilním telefonu? Pak můžete buď zvolenou fotografii nejdříve uložit do počítače, anebo použít aplikaci Phone Link.

Phone Link totiž nově obsahuje OCR funkcionalitu. Když si prohlížíte obrázky ve vašem chytrém telefonu, můžete kliknout na novou ikonu „Text“. Tím se spustí funkce OCR, a následně můžete z fotografie zkopírovat všechen text, nebo jen vámi vybrané části. Připomeňme ovšem, že v „ostré“ verzi Windows 11 tato funkce prozatím chybí.

Elegantnější řešení

Výše uvedená funkce Snipping Tool funguje víceméně podobně, ovšem zdrojový obrázek musí být fyzicky uložen na disku počítače, nebo je zapotřebí telefon s obrázkem k PC nejprve připojit. Půvab nové funkce v aplikaci Phone Link je tedy hlavně v tom, že stačí bezdrátové propojení mezi telefonem a PC právě prostřednictvím Phone Linku.

Dá se očekávat, že tato novinka bude brzy uvolněna pro všechny uživatele.

