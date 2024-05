EU vyšetřuje Facebook a Instagram kvůli systému ochrany dětí

Instagram a Facebook, platformy společnosti Meta, jsou vyšetřovány orgány EU kvůli podezření, že způsobují závislosti a poškození u dětí.

Evropská unie zahájila formální vyšetřování společnosti Meta kvůli obavám, že nedělá dost pro to, aby ochránila duševní a fyzické zdraví dětí, které používají její sociální sítě Facebook a Instagram.

Evropská komise toto vyšetřování oznámila ve čtvrtek 16. 5. 2024, a v jeho rámci posoudí, zda Meta porušila pravidla podle zákona EU o digitálních službách (DSA). Dále poznamenává, že uživatelská rozhraní a algoritmy Facebooku a Instagramu mohou způsobit „závislostní chování u dětí“ a vytvářet tzv. „efekt králičí nory“.

EU se také obává, že společnost Meta nedělá dost pro to, aby zabránila nezletilým v přístupu k pro ně nevhodnému obsahu, a že její nástroje pro ověřování věku nemusejí být „rozumné, přiměřené a účinné“. Vyšetřování dále posoudí, zda výchozí nastavení ochrany osobních údajů a systémy, které Meta používá pro doporučování obsahu, skutečně poskytují nezletilým uživatelům dostatečnou úroveň soukromí, bezpečí a zabezpečení.

🚨 Today we open formal #DSA investigation against #Meta.

We are not convinced that Meta has done enough to comply with the DSA obligations — to mitigate the risks of negative effects to the physical and mental health of young Europeans on its platforms Facebook and Instagram. pic.twitter.com/WxPwgE5Opc

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 16, 2024