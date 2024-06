Zdroj: Dotekomanie.cz

Google umí zavést poměrně zajímavé funkce a možnosti, ale na druhou stranu také někdy ukončí služby bez jakékoliv náhrady. Někdy jde o frekvenci používání, jindy takto řeší bezpečnostní rizika, sem tam takto reaguje na nová nařízení. Tentokrát zde máme podstatnou změnu pro Časovou osu.

Časová osa jen na mobilu

Na konci minulého roku Google představil změnu v historii polohy. Nově se data ukládají přímo na zařízení. Nyní zde máme dohru této změny. V první řadě dochází k definitivnímu přejmenování funkce Historie polohy na Časovou osu. To není ani tak problém, ale změny mají dohru v dostupnosti služby. Nově bude možné procházet časovou osu jen v mobilních aplikacích pro Android a iOS.

Na oficiálních stránkách podpory je uvedeno, že funkce časové osy už nebude k dispozici na webu. Uživatelé tak nebudou moci procházet svou historii na stránce timeline.google.com.

Data zobrazovaná na časové ose pocházejí přímo z vašeho zařízení, proto po přesunu dat do telefonu už nebude časová mapa v Mapách na počítači k dispozici. Pokud chcete svá data přesunout do telefonu, stáhněte si aplikaci Mapy Google.

Tato webová verze ostatně nedostala jakoukoliv aktualizaci dlouhou dobu, respektive design se neměnil, ani nedošlo na modifikace ve funkcích. Nyní už víme, proč se přestal Google starat. Co se týče samotných dat o poloze, tak budou jen na konkrétním zařízení. Můžete si ale vybrat aktualizaci na Google servery, přičemž data jsou šifrovaná. To znamená, že k nim nemá Google přístup.

Zálohovat můžete manuálně, nebo si nastavit automatický režim. To asi využijete při přechodu na jiné zařízení. Samotná webová verze časové osy by měla být dostupná do 1. prosince tohoto roku. Dá se tedy očekávat, že webová stránka bude ukončena v prosinci.

Zdroje: androidpolice.com, 9to5google.com



Domů Články Google Mapy přijdou o Časovou osu ve webové verzi

Předchozí článek Evropané mají v telefonech průměrně 268 nevydařených fotek [komerční článek] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama