FIXED Tag Card: první dojmy z používání

Sami to znáte, nemůžete najít peněženku, klíče od domu nebo zaparkované auto v obchodním domě. Proto jsme rádi, že jsme pro vás mohli otestovat novou FIXED Tag Card. Tady jsou naše dojmy.

Karta je veliká asi tak jako kreditní karta ve vaší peněžence – má pouhé dva milimetry. Původní use case je sledování vaší peněženky. Karta je ale vodotěsná, takže ji můžete použít pro sledování naprosto čehokoliv. Mně osobně se nejvíce osvědčilo sledování vozu. Mně osobně se nejvíce osvědčila při sledování auta. Chci vědět, že moje auto stále stojí na místě v případě krádeže, a také, kde se nachází v případě odtahu městskou policií.

Nabíjení probíhá zcela bezdrátově a stačí kartu nabít jednou za čtvrt roku libovolnou bezdrátovou nabíječkou. FIXED Tag Card využívá síť Find My od Applu. Tato síť, která je složena ze stovek milionů zařízení Apple, poskytuje snadný a bezpečný způsob nalezení kompatibilních osobních předmětů pomocí aplikace Najít na iPhone, iPadu, Macu, nebo pomocí aplikace Najít na Apple Watch a pokud se předmět nachází v blízkosti, můžete použít funkci Přehrát zvuk k určení polohy FIXED Tag Card.

Síť Find My (Najít) je navíc naprosto anonymní a využívá pokročilého šifrování, což vám zaručuje, že nikdo jiný – ani Apple, ani FIXED – nemůže zobrazit polohu vašich předmětů. Aplikace vyžaduje iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS Big Sur 11.1 a watchOS 8.0 nebo novější verzi.

Co je na této kartě opravdu atypické, je fakt, že většina lokalizačních předmětů je po vybití určena k vyhození. FIXED Tag Card je však dobíjecí, takže nebudete muset po půl roce kupovat nový lokalizátor.

Otázka, zda je cena 999 Kč adekvátní, je na posouzení každého z vás. V mých očích se jedná o jednorázovou investici. Pokud často zapomínáte, kde máte zaparkovaný automobil, což může znít úsměvně, FIXED Tag Card vám v tomto ohledu výrazně pomůže.

Passionate Senior Editor at Dotekomanie.cz, where tech meets storytelling. Seasoned Sales Director, weaving technology into every success story, and relishing every moment of it!