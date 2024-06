E24 Pro 24W – gravírujte jako profíci [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Dřevo. Papír. Různé plasty. Keramika. Listy. Bambus. Kůže. Kovové materiály. Sklo. Bavlněná látka. Břidlice. Ne – to není inzerát pobočky sběrných surovin. To je výčet některých z mnoha materiálů, se kterými zvládne pracovat vynikající gravírovačka a řezačka Swiitol E24 Pro 24W. Jedná se o přístroj typu „vše v jednom“. To značí, že nepotřebuje žádnou instalaci; stačí jen vybalit z krabice, zapojit a ihned fungovat. Co od ní tedy čekat?

Špičkové zaostření

Při přesném a rychlém gravírování či řezání nejrůznějších materiálů hraje klíčovou roli laserový paprsek, respektive jeho zaostření. Novinka od Swiitolu využívá pro precizní zaostření modrého laseru technologii nové generace, která dokáže paprsek zaostřit na cílovou plošku o rozměrech pouhých 0,06 x 0,06 mm. To znamená výrazně zlepšenou kvalitu výstupu, ale také rychlost práce – gravírování i řezní totiž zvládne až o 40 % rychleji než běžné gravírovací přístroje. Pro lepší představu: maximální rychlost práce je až 36.000 mm za minutu. A co je také podstatné – díky moderní konstrukci z prémiových hliníkových slitin nedochází ke chvění přístroje ani při maximálních rychlostech.

Výkonný a přesný laser s sebou ale nese také poměrně značné množství vyzářené energie. I na to inženýři ze Swiitolu pamatovali, takže E24 Pro je vybavena technologií vylepšeného odvádění tepla, což mimo jiné také prodlužuje životnost laseru. Ten je také vybaven křížovým polohovacím modulem, který dokáže rychleji a přesněji určit polohu, a také správně číst rovinu zvoleného materiálu.

Rychlost a pracovní výkon jsou podmíněny také dostatečným výpočetním výkonem. Proto byla použita zcela nová základní deska. Jedná se o aktuálně nejinteligentnější 32bitovou základní desku, která dokáže data rychleji načítat i zpracovávat. Navíc si rozumí s volitelným příslušenstvím.

Bezpečnost na vysoké úrovni

Důležitým faktorem je zajištění bezpečnosti uživatele. Také toto bylo při vývoji gravírovačky E24 Pro akcentováno. Kromě snadno přístupného tlačítka STOP pro okamžité zastavení práce při neočekávaných situacích je přístroj dále vybaven novým filtrem, který zabezpečuje vysoce účinnou ochranu očí. Filtr je panoramatický, a zachytí 97 % ultrafialových paprsků.

Kompatibilitu

Sebelepší přístroj nemůžete plně využít, pokud si nebude rozumět se základními datovými formáty. To u Swiitolu nepřichází do úvahy: je zaručena kompatibilita se špičkovými programy, jako jsou LaserGRBL a LightBurn. Oba tyto systémy lze bez potíží provozovat na systému MS Windows (XP a novější), druhý z nich navíc pracuje i pod macOS. Podporovaných formátů dat je celá řada, mimo jiné E24 Pro zvládá NC, BMP, JPG, PNG, DXF a další populární datové formáty.

Práci vám usnadní moderní mobilní aplikace APP BURNLAB, je k dispozici jak pro mobilní přístroje s Androidem, tak s iOS.

Výbornou cenu

Za kvalitu se samozřejmě platí, a cena tedy není nízká. Ovšem – v rámci aktuální kampaně můžete tohoto výkonného pracanta získat se slevou 46 %. Ale to není vše: pokud při nákupu použijete slevový kód „SWTE24PR“, získáte ještě dodatečnou slevu, takže vaše cena bude jen 10.130 Kč, a to včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Objednávku můžete uhradit kreditní kartou či prostřednictvím PayPalu, a to přímo ZDE.

Usnadněte si práci ještě více s dodatečným příslušenstvím

Získal si E24 Pro vaši pozornost? Pokud ano, tak na oplátku můžete něco získat i vy: zvýhodněnou sadu, která kromě této gravírovačky/řezačky obsahuje ještě speciální – a velmi praktické – příslušenství. Jedná se o speciální rotační modul, který je skvělý pro gravírování předmětů jako jsou lahve, plechovky, sklenice či další cylindrické předměty.

Dále je to speciální vzduchová pumpa o výkonu až 30 litrů vzduchu za minutu, která dokáže rychle odstranit případný kouř či drobné zbytky materiálu, a také zkrátit potřebnou dobu chladnutí, takže vaše práce je rychlejší a přesnější.

Kromě toho je v sadě osm kovových nožiček, které umožní změnit výšku pracovní plochy, a to ve dvou úrovních.

K tomu ještě získáváte speciální pracovní plochu s plástvovou (šestihrannou) konstrukcí o rozměrech 400 x 400 mm. To vše může být vaše za 12.797 Kč, opět včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Produkt je distribuován z evropského skladu, takže u vás doma bude už za 3–5 dní. Celou sadu gravírovačky s příslušenstvím objednáte ZDE.

