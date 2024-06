Apple zablokoval v AppStore aplikaci Provenance – emulátor konzolových systémů

Zdroj: Neowin

Společnost Apple zablokovala emulátor Provenance pro iPhony a iPady v App Store, jak vyplývá z nedávné zprávy. Vývojáři emulátoru byli informováni, že jejich žádost o umístění do App Store byla zamítnuta, protože aplikace porušuje pravidla pro kontrolu aplikací.

Apple jde tvrdě po vývojářích aplikací v kontrole jejich aplikací

Apple v poslední době umožnil publikování některých emulátorů her třetích stran v App Store, což vedlo k uvedení několika populárních emulátorů. Prvním byl iGBA Game Boy Emulator, který však byl brzy odstraněn kvůli porušení pravidel. Následovaly emulátory jako Provenance, umožňující hrát hry z různých konzolí, a Delta, která přinesla hry pro PlayStation 1 na zařízení se systémem iOS. Dalšími významnými emulátory v App Store jsou RetroArch, PPSSPP a Folium, přinášející hry pro Nintendo 3DS.

Nicméně, emulátor UTM – Provenance, který je zaměřen na emulaci PC, byl zamítnut s tím, že „PC není konzole“. Společnost UTM uvedla, že Apple rovněž blokuje zařazení jejich aplikace do App Store třetích stran v Evropské unii. Apple údajně zamítl žádost UTM na základě pravidla 4.7, které se vztahuje na miniaplikace, minihry, streamované hry, chatboty, pluginy a herní emulátory. Zajímavé je, že toto pravidlo není uvedeno v pokynech pro notářské přezkoumávání aplikací.

Důvody zamítnutí nejsou zcela jasné. Vývojáři UTM se rozhodli, že nebudou nadále napadat toto rozhodnutí, jelikož považují získání schválení pro UTM SE (verzi s vypnutou funkcí Just In Time) za nedostatečně významné pro další boj. Tato situace naznačuje, že Apple nadále uplatňuje přísná pravidla pro schvalování aplikací v App Store, zejména pokud jde o emulátory, které by mohly ohrozit jeho kontrolu nad platformou.

Zdroj: neowin.net



