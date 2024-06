Apple Intelligence se dostane jen na dva iPhony

Zdroj: Apple

Konečně jsme se dočkali uvedení Apple Intelligence, tedy AI od této firmy. Jde spíše o celé portfolio možností, které se nabídne nejen napříč systémem, ale také u aplikací a služeb. Prezentace se společnosti podařila a ukázala mnohé, ale jde ve své podstatě o beta verzi, což má značný dopad na dostupnost.

Apple Intelligence a podpora

Zatímco konkurence se snaží dostat své AI služby a funkce do co nejvíce mobilů, tak Apple jde na to trochu jinak. Vzhledem k tomu, že se snažil zejména myslet na bezpečnost a soukromí, tak se rozhodl, že většina AI úkolů bude prováděna přímo na zařízení a ne někde na serverech. Takto si sám vytvořil značné nároky na hardware.

Dopad to má samozřejmě na samotnou podporu. Apple Intelligence nebude dostupný ani pro všechny loňské iPhony. Oficiální stránky uvádí, že se tato novinka dostane jen na iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Pokud vlastníte nižší model, máte smůlu. Problém asi bude v samotném procesoru, jelikož jen verze Pro mají čipy A17 Pro, zatímco nižší modely mají A16 Bionic.

Zřejmě nepomohou nějaké úpravy nebo modifikace. Na druhou stranu bude Apple Intelligence fungovat na všech letošních iPhonech. Co se týče ostatních zařízení, tak je potřeba mít aspoň procesor M1.

Je nutné mít ale na paměti, že Apple Intelligence je v beta verzi a dostupnost bude omezena jen na angličtinu. Navíc ne vše bude hned dostupné s příchodem iOS 18. některé novinky budou zavedeny až později.

