Instagram: živé vysílání nově i jen pro blízké přátele

Instagram přidává každou chvíli nějakou novou funkci, ale jde vidět, že myslí i na uzavřený okruh lidí na své síti, tedy na tzv. blízké přátele. Do této chvíle bylo více méně možné jen zveřejňovat pro specifický okruh lidí dočasné příběhy, ale dochází k rozšíření o další možnosti.

Jen pro blízké přátele

Instagram oznámil, že postupně zavádí možnost zveřejnění fotky nebo videa jen pro blízké přítele. K představení došlo ke konci minulého roku, ale asi až nyní dochází k nasazení u všech uživatelů. Minimálně na jednom z redakčních účtů lze omezit viditelnost zveřejněného obsahu jen pro blízké přátele.

Dnes jsme se dočkali další novinky, a to konkrétně možnosti živého vysílání právě jen pro blízké přátele. Můžete tak skupině lidí zprostředkovat živé vysílání přímo z nějaké akce, přičemž se nemusíte obávat, že by to viděl i někdo jiný.

Kromě toho, že dané vysílání může sledovat uzavřená skupina lidí, tak se mohou připojit až tři uživatelé a společně vysílat. Samotné živé vysílání v tomto formátu má také zelenou barvu v horním panelu. Dnes sice došlo k oznámení, ale než se novinka objeví na vašem zařízení, může to trvat nějakou dobu.

