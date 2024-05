Před IIHF 2024 se modernizovala O2 Aréna, O2 nám ukázalo nepřístupné prostory

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 (IIHF 2024 – International Ice Hockey Federation) startuje již 10. května, přičemž se událost odehraje v O2 Aréně, která po dobu mistrovství ponese označení Prague Arena. Právě tato budova nese označení 3. největší haly v rámci své kategorie v celé Evropě. Její kapacita je 18 000 lidí a právě ti budou chtít maximálně využívat mobilní připojení k internetu. Do této chvíle se jednalo spíše o problém a kapacita nestačila. I proto došlo k rozhodnutí, že se musí modernizovat její infrastruktura, tedy mobilní sítě, aby každý návštěvník měl nejen dobrý signál, ale aby měl i normální a stabilní připojení k internetu.

Mobilní operátor O2 nám nabídl se podívat na výsledky modernizace infrastruktury mobilní sítě. Mohli jsme se tak podívat do míst, kam běžný návštěvník nemá přístup.

Zvládne obsloužit menší město a okolí, nejen IIHF

Samotná modernizace netrvala pár dnů nebo týdnů. Připravovala se více než 1,5 roku, aby následně mohl nastoupit tým techniků čítající i horolezce. Problém ale nebylo umisťování techniky, jako spíše nalezení vhodného času. O2 Aréna je značně vytížená a nelze jednoduše pozastavit činnost na pár týdnů. O2 společně s CETIN museli vše naplánovat tak, aby celá modernizace zabrala 9 dnů.

První pracovní okno trvalo 4 dny, do kterého se zapojilo 6 horolezců a 4 technici. Ti instalovalo 10 ocelových konstrukcí včetně základního osazování antén. Další okno trvalo jen 3 dny a také došlo na instalaci ocelových konstrukcí včetně antén, přičemž došlo na zapojení hnízd, což je označení pro sady antén. Poslední časový úsek trval jen 2 dny, ale došlo na zapojení a rozvod různé kabeláže, ale také se instalovaly FTTA a DC boxy včetně Base Band řídích jednotek. Aby toho nebylo málo, došlo také na natírání antén modrou barvou, aby došlo ke splynutí se stropem.

Jedno takové hnízdo můžete vidět na první fotografii, ale musíte se na něj zaměřit, jelikož je natřeno modrou barvou. Další snímky je trochu více přibližují, přičemž běžný divák si jich moc nevšimne. V samotné hale je takových hnízd rovnou 14 nových hnízd, což čítá celkově 28 antén (LTE 2,6 TDD + 2,6 FDE + LTE 37 MHz). Dalších 42 antén je mimo jiné pro pásma 800/900/1800/2100 MHz. Přímo prostor tak má 70 antén, ale dalších 85 je na chodbách samotné arény, a to se nebavíme o anténách, které jsou ve venkovním prostoru.

Technikou prošpikované

Během modernizace bylo nataženo 730 metrů optických kabelů a 600 metrů napájecích kabelů. Jen ocelové konstrukce váží 840 kg a samotná technologie včetně antén a dalších zařízení má přibližně 900 kg.

Pokud jde o finanční náročnost, tak došlo na investice v řádech vyšších miliónů korun, ale přesné číslo nám nebylo sděleno. To vše sice vypadá zajímavě, ale jak moc se to dotkne samotných návštěvníků O2 Arény, tedy Prague Arena v rámci IIHF 2024? Nově může zajistit všem klientům O2 v daném místě stabilní připojení k internetu. Ačkoliv je to velmi komplikované odhadnout, jakou budou mít rychlost připojení v nejvyšší špičce, tak nám O2 nastínilo, že by se rychlost měla pohybovat od 20 do 100 Mbps. Nikdo tak nebude omezován v připojení k internetu.

Jedná se o velmi komplexní systém a velmi robustní. I tak neběží na maximální výkon, tedy samotné antény. I kvůli hygienickým normám je výkon antén omezen na 10 % výkonu. To znamená, že nová hnízda mají nastaven maximální vyzářený výkon na 30 W, byť technologicky zvládnou o 300 W, jen to není v daných podmínkách realizovatelné. Ostatně je nutné počítat i s výkonem mobilních telefonů, které budou v hale.

Celá modernizace byla plánována právě s ohledem na IIHF 2024 (Mistrovství světa v ledním hokeji 2024). Celá modernizovaná síť nabízí 2G, 4G a 5G od 800 MHz do 3700 MHz. V létě navíc proběhne poslední část, kdy dojde k instalaci a zapojení 700MHz sítě, ale ta nebude mít velký vliv na kapacitu sítě.

O2 Aréna prošla zajímavou modernizací a možná se jedná o jedno z mála míst v Česku, které je připraveno na takový počet lidí se všemi jejich zařízeními. Se zástupci O2 jsme také debatovali o tom, čemu by se takové nasazení infrastruktury dalo rovnat. Došlo jsme k závěru, že co se nachází uvnitř arény, tak by stačilo na zasíťování takového běžného města. Teoreticky by technika stačila na Karlovy Vary nebo na Uherské Hradiště a okolí. To vše je pod střechou jedné haly.

Bonus z O2 Arény

O2 Arény dříve nesla označení Sazka Aréna. V té době řídil společnost Sazku známý Aleš Hušák. Ten si nechal vybudovat v útrobách svou část, kam neměl jen tak někdo přístup. Dokonce jeho kancelář neměla okna a rozhodně se nešetřilo na použitých materiálech, nábytku a podobně. Dokonce výhled do prostoru arény je vybaven neprůstřelným sklem, přes které nejde nic slyšet. Zástupci arény nám nechtěli prozradit částky, nebo nějaké detaily kolem celkové hodnoty tohoto utajeného místa.

Jedná se o tak moc luxusně vybavenou část O2 Arény, že raději nedochází k pronájmu. Můžeme ale třeba uvést, že dané místo má saunu, sluneční lázně, masážní místnosti, zasedací místnosti, koupelny a na zakázku vyrobené vybavení. Zde si aspoň můžete prohlédnout část arény, do které se jen tak někdo nedostane.



