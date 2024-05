Microsoft představil Surface Pro i s OLED displejem, cena začíná na 30 399 Kč

Zdroj: Microsoft

Microsoftu se sice nedaří na poli mobilních telefonů a systémů pro něj, na druhou stranu u tabletů drží jednoduchou linii se zařízeními Surface. Tentokrát zde máme velmi zajímavou novinku, jelikož je kompletně založena na nejnovějších procesorech pro počítače, notebooky a tablety od Qualcommu. Surface Pro bude lákat i na OLED displej, ale je zde jeden menší háček.

Surface Pro

Surface Pro je nabízen v několika konfiguracích podle operační paměti nebo úložiště, ale na začátku si musíte vybrat, jestli chcete verzi s LCD nebo s OLED displejem. Od toho se odvíjí následně i cena. Více variant je s LCD panelem, OLED má jen dvě, které se navíc liší i barvou. I tak cena začínající na 30 399 Kč není vlastně nikterak špatná, když toto zařízení nemá až tak velkou konkurenci jako třeba notebooky.

Novinka je založena na procesorech Snapdragon X Plus a Snapdragon X Elite, což je mimo jiné další faktor při rozhodování. Microsoft uvádí, že díky těmto procesorům se nabízí o 90 % více výkonu než u Surface Pro 9, který ale používal procesory od Intelu. Zde by ale nemělo nějak moc záležet na konfiguraci, co se týče výdrže na jedno nabití. Společnost uvádí, že tablet vydrží až 14 hodin přehrávat videa. Více ale Microsoft cílí na používání Copilit, tedy AI funkcí a možností.

Vzhledem k zabudovanému NPU nejvíce společnost propaguje na svých stránkách používání generativního AI, a to nejen u svých aplikací. Hodně se ale také zaměřil na používání přední kamery s různými efekty, přičemž se nabízí vylepšený i senzor, který zvládá 1440p video. Celkově se jedná o zajímavou evoluci. Již nyní jde na oficiálních stránkách předobjednat tento tablet.

Pokud ale dáváte přednost běžnému notebooku, tak se ještě nabízí Surface Laptop s podobnou hardwarovou výbavou za podobné ceny.

Surface Pro s LCD

Snapdragon X Plus s LCD displejem, Platinová, Wi-Fi, 16 GB RAM, 256 GB SSD 30 399,00 Kč včetně DPH

Snapdragon X Plus s LCD displejem, Platinová, Wi-Fi, 16 GB RAM, 512 GB SSD 36 599,00 Kč včetně DPH

Snapdragon X Plus s LCD displejem, Černá, Wi-Fi, 16 GB RAM, 512 GB SSD 36 599,00 Kč včetně DPH

Snapdragon X Plus s OLED displejem, Platinová, Wi-Fi, 16 GB RAM, 512 GB SSD 45 199,00 Kč včetně DPH

Snapdragon X Plus s OLED displejem, Černá, Wi-Fi, 16 GB RAM, 1 TB SSD 50 199,00 Kč včetně DPH



Surface Pro s OLED

Platinová, Wi-Fi, 16 GB RAM, 512 GB SSD 45 199,00 Kč včetně DPH

Černá, Wi-Fi, 16 GB RAM, 1 TB SSD 50 199,00 Kč včetně DPH



Specifikace

displej: 13 palců, 2880 x 1920 pixelů, OLED nebo LCD, až 120 Hz, Dolby Vision IQ, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon X Plus nebo Elite

NPU: Qualcomm Hexagon

GPU: Qualcomm Adreno

RAMM: až 32 GB LPDDR5X

úložiště: až 1 TB SSD

Kamery: přední – Quad HD (1440p) Efekty Windows Studia s automatickým rámováním, kreativními filtry (ilustrované, animované, akvarel), oční kontakt, oční kontakt: čtecí zařízení, rozostření portrétu, osvětlení portrétu zadní – 10 MPx

2W stereo reproduktory, duální studiové mikrofony

2x USB C (USB 4), WiFi 7, Bluetooth 5.4

Windows Hello + Microsoft Pluton TPM 2.0

rozměry: 287 x 208 x 9,3 mm; 895 gramů

baterie: Surface Pro s LCD displejem: 48 Wh Surface Pro s OLED displejem: 53 Wh



Zdroj: Tisková zpráva



