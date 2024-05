iOS 17.5 přináší vylepšení, které umožní ponechat zapnutou funkci „Najít“ pokud máte telefon v opravě

iOS 17; zdroj: Dotekománie

Nový režim „Stav opravy“ v iOS 17.5 přináší uživatelům iPhonu významné vylepšení, pokud se chystají odnést své zařízení do opravy. Dříve museli uživatelé před odesláním svého iPhonu do opravy vypnout funkci Najít, což byl proces komplikovaný zavedenou ochranou proti odcizení zařízení v systému iOS 17.3. S novým režimem „Stav opravy“ uživatelé nemusí funkci Najít vypínat.

Nová užitečná funkce v iOS 17.5

Tento nový režim umožňuje uživatelům potvrdit pomocí Apple ID a hesla, že se chystají odeslat svůj iPhone do opravy. Technici společnosti Apple, nebo autorizovaného servisu tak mohou potvrdit, že daná osoba iPhone vlastní, a pokračovat v opravě, aniž by bylo nutné vypínat funkce ochrany před odcizením zařízení a Najít.

I když se jedná o užitečnou funkcionalitu, uživatelé by měli být opatrní, aby tento režim nepovolovali bezdůvodně, dokud není jasný způsob, jak zařízení ze stavu oprav odstranit. Je možné, že pouze technici společnosti Apple, nebo autorizovaného servisu budou moci potvrdit, že oprava byla úspěšně dokončena, a poté zařízení z tohoto režimu odebrat.

Celkově je nový režim „Stav opravy“ v iOS 17.5 vítanou aktualizací, která by měla uživatelům usnadnit proces odeslání iPhonu do opravy a eliminovat zmatky spojené s vypínáním funkce Najít. Zároveň tato nová funkce uživatelům umožní svůj telefon sledovat během celého procesu opravy ve službě Najít. Funkce je dostupná pouze pro iPhone, nikoli pro iPad, a bude součástí nadcházející aktualizace systému iOS, která by měla být uvolněna veřejnosti v květnu.

Zdroj: 9to5mac.com



