Huawei plánuje uvést krále skládacích smartphonů

Huawei Mate X5; Zdroj: Huawei

Na zařízení s ohebným mechanismem a hlavně ohebným displejem jsme čekali dlouho. První se na trhu objevily flexibilní displeje, přičemž mohly vznikat zařízení se zakřiveným zobrazovacím panelem. Dnes se již na trhu běžně objevují dva typy konstrukcí. Buď jde o véčkový typ, nebo se nabízí mobil, jenž jde rozložit do podoby menšího tabletu. Objevilo se několik prototypů zařízení s rolovatelným displejem, ale zatím jsme se nedočkali komerční verze a asi jen tak nedočkáme. Můžeme se ale dočkat zařízení, které bude mít dva ohebné mechanismy.

Huawei jako první?

Už existuje poměrně hodně patentových přihlášek a patentů samotných kolem zařízení, které bude evolucí zařízení typu Fold – tedy že si z mobilu uděláte menší tablet. Ostatně i Huawei má takový koncept v plánech již nějakou dobu, ostatně posuďte sami z nákresu níže. Nyní to ale vypadá, že se tento výrobce rozhodl jít do komerčního zařízení.

Nebude se jednat o jednoduchou technologii, jelikož zařízení bude možné rozložit do podoby menšího tabletu a následným rozevřením v plné velikosti do většího tabletu. Rozhodně jedna část displeje bude muset být na vnější straně, tedy jeden ohyb. Současně zařízení bude muset být velmi odolné nebo spíše pevné, ale to bude záležet na mechanismech.

Dle dostupných informací Huawei spolupracuje na potřebném panelu s výrobcem BOE a ohebné mechanismy mají pomáhat vytvářet a vyrábět společnosti jako Zhaoli a Fusda. Navíc Huawei měl zahájit nákupy potřebných materiálů a technologií pro vytvoření finálního produktu. Některé zdroje dokonce hovoří o tom, že bychom se tohoto typu zařízení mohli dočkat během tohoto roku, případně do jednoho roku.

Huawei nechce stát stranou, což ostatně dokazuje i svou nejnovější řadou Pure. Možná bude i udávat směr v kategorii ohebných mobilů, ale zde je číslem jedna Samsung, který mimo jiné pracuje i na tomto konceptu.

