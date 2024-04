WhatsApp rozšiřuje možnost připnutí zpráv v chatu [aktualizováno]

Sice k oznámení dostupnosti možnosti připnutí několika zpráv došlo před měsícem, až nyní začíná být funkce dostupná pro uživatele. K dispozici je tedy možnost připnutí až tří zpráv v konkrétním chatu, přičemž si zvolíte, jak dlouhou mají být připnuté. K dispozici jsou tři volby – 24 hodin, 7 dní nebo 30 dnů. Připnuté zprávy se tedy následně objevují v horní části displeje, tedy chatu, současně s počítadlem.

Teprve ke konci minulého roku WhastApp nabídl všem uživatelům možnost připnutí zprávy. Uběhlo několik měsíců a dochází k dalšímu rozšíření. Není velké, ale může některé uživatele potěšit. WhatsApp nově nabízí možnost připnutí až tří zpráv. Reaguje tak na požadavek komunity uživatelů. Pokud novinku ještě nemáte k dispozici, asi si budete muset chvíli počkat.

if you like pinning a message, you’re going to love pinning three

📌 because you can now pin up to 3 messages in your chats

— WhatsApp (@WhatsApp) March 21, 2024