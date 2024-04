Vzpomínáme na iPhone 3GS z roku 2009 [video]

iPhone 3GS; zdroj: Dotekománie

Začínáme s retro sérií ve které si postupně budeme připomínat zajímavé telefony z minulosti. Dneska to odstartujeme jedním z nejstarších modelů Apple iPhone 3GS z roku 2009. To byl v pořadí teprve třetí iPhone a přinesl tehdy do jablečných telefonů nevídané novinky.

iPhone 3GS

Jak název iPhone 3GS napovídá, byl to tzv. „S“ model, který měl stejný design jako předchůdce. Písmenko „S“ zde mělo znamenat a naznačovat „Speed“ nebo rychlost. Tento model totiž dostal výkonnější procesor, vylepšený 3MPx fotoaparát s autofokusem nebo rychlejší stahování přes 3G HSDPA

Tehdy jednou z hlavních inovací byla možnost nahrávat s telefonem videa. To totiž první iPhone a druhý iPhone 3G vůbec neuměli. Nebyla to nijak zázračná kvalita, rozlišení bylo pouze VGA.

Samotný telefon byla taková příjemná černá nebo bílá plastová vanička s kovovým rámečkem. Apple iPhone 3GS šlo oficiálně naposledy zakoupit v roce 2012 v jeho 8GB verzi. Jeho softwarová podpora tehdy skončila v roce 2014 s iOS 6, přičemž na trh se původně dostal s iOS 3.

